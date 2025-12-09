Vitor Corrêa, do Senac-DF, recebe Prêmio JK na categoria entidade de classe

Letícia Corrêa* e Jéssica Andrade

“Uma alegria muito grande receber essa condecoração um jornal histórico com o nome Histórico, que é o fundador da nossa cidade na sua primeira edição. Motivo de muita satisfação para nós e para todo o SENAC do Distrito Federal”, afirmou o diretor regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal (Senac - DF), ao receber o Prêmio JK Correio Braziliense, nesta terça-feira (09/12), na categoria de entidade de classe.

O diretor ressaltou que a homenagem representa o reconhecimento de uma instituição que tem 80 anos de vida em nível nacional, que vem expandindo sua atividade, sendo um pilar de desenvolvimento econômico e social para o desenvolvimento da capital.

“O futuro do Senac é ser uma instituição de referência em educação para o trabalho, contribuindo para o desenvolvimento das atividades de comércio, serviço de turismo, que é a base da atividade econômica do Distrito Federal, que gera 360.000 empregos com carteira assinada, com 250.000 empresas na sua base e proporciona renda, trabalho, dignidade e crescimento para a nossa capital”, disse sobre o futuro da instituição.

Lançado pelo Correio Braziliense, o Prêmio JK reconhece e homenageia personalidades que fizeram parte da história de Brasília. A seleção dos homenageados deste ano foi feita pela redação do jornal e contempla 16 categorias, são elas: esporte, cultura, sustentabilidade, agro, empreendedorismo, educação, direito e justiça, indústria e tecnologia, inclusão e voluntariado, saúde, gestão pública, turismo e eventos, comércio e serviços, entidade de classe, inovação e economia criativa. Além disso, há a categoria das homenagens especiais: quatro personalidades que se destacaram em várias áreas foram selecionadas para figurarem na história dessa premiação. O prêmio leva o nome da maior referência para a cidade, o ex-presidente Juscelino Kubitschek.

À frente do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Distrito Federal (Senac-DF), Vitor Corrêa consolidou uma gestão marcada pela expansão de oportunidades educacionais e pela defesa da qualificação profissional como instrumento de transformação social.

Victor é diretor-regional do Senac-DF desde 2023, onde tem trabalhado para aproximar a instituição das demandas do mercado, ampliando a oferta de cursos, modernizando unidades e fortalecendo parcerias estratégicas com setor produtivo, comércio e poder público. Sua atuação reforça a premissa de que a educação profissional é parte essencial do desenvolvimento econômico do DF e da inclusão de jovens e adultos no mundo do trabalho.

Sob sua liderança, o Senac-DF ampliou ações no centro de Brasília, recuperando a vocação histórica da unidade da 903 Sul e promovendo atividades formativas voltadas à revitalização urbana e ao fortalecimento do comércio local. Também impulsionou programas gratuitos e iniciativas voltadas a populações vulneráveis, reafirmando o papel social do Sistema S.

Reconhecido na área da educação profissional, Corrêa recebeu o título de Cidadão Honorário do Distrito Federal pela Câmara Legislativa, em homenagem ao impacto de sua atuação. Sua trajetória combina experiência administrativa, visão de futuro e compromisso com o fortalecimento do ensino técnico como política pública.

Com estilo pragmático e foco em resultados, ele tem contribuído para reposicionar o Senac como instituição estratégica no horizonte de desenvolvimento da capital, conectando formação, empregabilidade e transformação social.