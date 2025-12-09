"Uma das poucas referências em política", diz Paulo Octávio sobre JK

Proprietário da maior imobiliária do Distrito Federal, Paulo Octávio destacou que o reconhecimento no Brasil é algo muito “raro”. Para o empresário, a premiação é uma homenagem necessária a Juscelino Kubitschek. “O maior presidente que o Brasil já teve, é um exemplo para toda a classe política brasileira, uma das poucas referências que nós temos no cenário nacional, de um bom desempenho na presidência da república, um líder que soube estabelecer e cumprir metas, que soube ser corajoso, fazer coisas que nunca ninguém tinha feito”, ressaltou.

“Faltava uma premiação como esta. É uma belíssima iniciativa do Correio Braziliense. O veículo nasceu com Brasília e nesses 65 anos, homenagear pessoas que contribuíram para consolidação da nossa cidade é muito importante para todos”, destacou. “É um aplauso para quem merece”.

Paulo Octávio se mostrou muito entusiasmado em participar da solenidade que considera “sensacional”: “Estou aqui com muita felicidade e quero, justamente, aplaudir aqueles que hoje vão ser homenageados”. O empreendedor entregou o troféu da categoria Saúde à Lícia Mota, Diretora da Sociedade Brasileira de Reumatologia.

Esta é a primeira edição do Prêmio JK, lançado pelo Correio Braziliense, que reconhece e homenageia personalidades que fizeram parte da história de Brasília. O prêmio leva o nome da maior referência para a cidade, o ex-presidente Juscelino Kubitschek. São 16 categorias: esporte, cultura, sustentabilidade, agro, empreendedorismo, educação, direito e justiça, indústria e tecnologia, inclusão e voluntariado, saúde, gestão pública, turismo e eventos, comércio e serviços, entidade de classe, inovação e economia criativa. Além disso, há a categoria das homenagens especiais: quatro personalidades que se destacaram em várias áreas foram selecionadas para figurarem na história dessa premiação. A seleção dos homenageados deste ano foi feita pela redação do Correio.

Assista à transmissão do evento: