Agências do trabalhador oferecem mais de 750 vagas nesta quinta-feira (11/12)

As agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem, nesta quinta-feira (11/12), 755 vagas para quem está à procura de um emprego. Há oportunidades para candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com e sem experiência. Os salários chegam a R$ 3 mil mais benefícios.

O posto com maior remuneração é o de confeiteiro, na Asa Sul, e o de técnico em Segurança do Trabalho, na Zona Industrial do Guará. Para se candidatar, é necessário ter experiência comprovada.

Outros cargos se destacam pela grande quantidade de vagas. O maior volume é para repositor de mercadorias, que reúne 177 vagas distribuídas por várias regiões do DF. Em seguida, vem operador de caixa, com 166 vagas, e auxiliar de limpeza, que soma 84 postos em diferentes endereços.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.