Cade aprova união das redes de pet shop Petz e Cobasi

O Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta quarta-feira (10/12) a fusão entre as redes de pet shops Cobasi e Petz. Para a ação, as empresas terão que vender entre 20 e 30 unidades em São Paulo.



A estimativa é que a combinação gere uma renda bruta anual de R$ 7 bilhões. Para a decisão, que estava em análise desde novembro de 2024, o Cade criou o Acordo em Controle de Concentração (ACC). O documento impõe algumas condições, como a venda de algumas unidades das lojas das duas redes.

Em nota, a Petz e a Cobasi afirmaram receber com satisfação a decisão do Cade de aprovar a união entre as duas companhias. A análise do órgão determina que a operação preserve e estimule a livre concorrência no setor, beneficiando o direito do mercado, dos consumidores e da cadeia pet.

