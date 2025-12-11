Ocorrências com pipas na rede elétrica aumentam 14% em 2025

O número de ocorrências envolvendo pipas na rede elétrica do DF chegou a 411 de janeiro a novembro, o que representa um aumento de 14% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registradas 360. Segundo a Neoenergia Brasília, o número de consumidores impactados também cresceu: 138,5 mil clientes afetados, ante 120,4 mil no ano anterior.

Com a chegada das férias escolares, crianças e adolescentes passam menos tempo em casa e mais tempo em áreas de lazer, período em que a prática de soltar pipas se intensifica. A brincadeira, quando realizada perto da rede elétrica, pode provocar curtos-circuitos, rompimento de cabos e interrupções no fornecimento. O risco surge quando a linha se enrosca em postes, transformadores ou fiações.

Jorge Frota, gerente de Saúde e Segurança da Neoenergia Brasília, alerta para a prática: “A pipa deve ser empinada apenas em locais amplos e longe da rede elétrica, como campos, parques e áreas descampadas, e jamais tente retirar uma pipa presa na fiação. Nunca utilize cerol ou linha chilena, que além de perigosos para a população, podem danificar os cabos.”

A distribuidora também reforça que a retirada de pipas presas na rede é uma tarefa exclusiva de profissionais autorizados e treinados. Entrar em subestações, mesmo para buscar brinquedos, é terminantemente proibido e representa grave ameaça à vida.

Confira algumas dicas para prevenir acidentes com pipas:

- Evite o uso de fios metálicos ou papel laminado, que podem conduzir energia.

- Nunca tente retirar pipas enroscadas em cabos.

- Não utilize cerol ou linha chilena.

- Não arremesse objetos na rede elétrica, como arames ou correntes.

- Não solte pipas durante chuva ou ventos fortes; recolha imediatamente em caso de relâmpagos.

- Atenção redobrada para motociclistas e ciclistas, que podem ser atingidos pela linha.



Cuidados no ambiente doméstico

Durante as férias, o uso de smartphones, videogames e outros aparelhos eletrônicos também aumenta. A Neoenergia Brasília orienta que os equipamentos só devem ser conectados ou desconectados por adultos, sempre segurando o plugue e jamais puxando o fio. As tomadas devem ter protetores, e cabos danificados não devem ser utilizados.

“O acompanhamento dos responsáveis é fundamental para evitar acidentes envolvendo eletricidade”, reforça Jorge Frota. Ele destaca a importância de revisar instalações internas e conferir o estado dos fios e aparelhos.

Crianças não devem manusear eletrônicos enquanto carregam as baterias. Em condomínios ou casas, o acesso a quadros de energia, geradores e salas de força deve ser restrito a profissionais habilitados.

Em caso de acidentes, a orientação é desligar a chave geral ou o disjuntor e acionar, imediatamente, o Corpo de Bombeiros ou o Samu. Situações envolvendo a rede de distribuição devem ser comunicadas à Neoenergia Brasília pelo número 116.