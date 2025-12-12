Dois homens são presos por furto de cabos de energia no Núcleo Bandeirante

Policiais militares do 25º Batalhão prenderam, na madrugada desta quinta-feira (12/12), dois homens suspeitos de furtar cabos de energia no Núcleo Bandeirante. A equipe patrulhava a região quando recebeu denúncia de que fios de transmissão estavam sendo retirados na 2ª Avenida.

Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram os suspeitos ao lado de uma caçamba de entulho onde havia grande quantidade de cabos. Um alicate usado para o corte foi localizado com um deles. Segundo a PM, os dois já tinham passagem por furto.

Os detidos foram levados à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde o caso foi registrado.