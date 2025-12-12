Ação em Brazlândia apaga símbolos de facções e ocupa muros com arte

A Vila São José, em Brazlândia, recebeu nesta sexta-feira (12/12) a quinta ação de revitalização de muros pichados com inscrições atribuídas a uma facção. O projeto, conduzido pela Polícia Civil do Distrito Federal em parceria com o Banco do Brasil, a PMDF e o Conselho Tutelar, aposta na arte e na prestação de serviços como forma de prevenção ao crime e de aproximação com a comunidade.

Nesta etapa, realizada na quadra 45, murais antes marcados por referências à facção foram novamente cobertos por painéis de grafite produzidos por artistas locais. Além da pintura, a ação levou à região a emissão de 60 carteiras de identidade, atividades educativas do Museu de Drogas móvel da PCDF e apresentações do canil da DOE. Produtores rurais e a CEASA distribuíram frutas aos moradores, enquanto a Casa do Hip-Hop de Brazlândia garantiu a parte musical. A Caesb forneceu água mineral aos participantes.

Lançado em setembro de 2023, o projeto vem ocorrendo de forma contínua há mais de um ano. As primeiras intervenções foram realizadas nas quadras 56 a 58 da Vila São José, com participação de escolas e coletivos culturais. Nas edições seguintes, o escopo foi ampliado para incluir serviços públicos e oficinas voltadas a jovens e famílias. Em 2024, a iniciativa alcançou outras áreas, entre elas as quadras 35 e 36.

Com a quinta edição concluída, Brazlândia acumula um ciclo de ações voltadas à ocupação simbólica de espaços antes tomados por inscrições criminosas. “A proposta central permanece a mesma: substituir o medo por arte e reforçar o sentimento de pertencimento, aproximando a população dos órgãos de segurança”, afirma o delegado Fernando Cocito, chefe da 18ª Delegacia de Polícia e coordenador do projeto.

