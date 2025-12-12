Condenado por assaltos a banco é preso em ação da PMDF com a PM do Paraná

Celso Alexandre de Farias foi preso no Paraná - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um homem condenado a 25 anos de prisão por crimes ligados a assaltos a bancos foi preso na manhã desta sexta-feira (12/12) em Cascavel (PR). A detenção ocorreu por volta das 9h30, na Rua Leão Iankoski, no bairro Cataratas, após um trabalho conjunto entre as equipes de inteligência do 6º Batalhão da Polícia Militar do Paraná e a PM do Distrito Federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Contra o suspeito — identificado como Celso Alexandre de Farias — havia um mandado de prisão expedido pela Vara de Execução Penal de João Pessoa (PB), válido até dezembro de 2038.

Os policiais localizaram o homem durante buscas na região. Depois de detido, o condenado foi levado à 10ª Companhia Regional de Fronteira para registro da ocorrência e, em seguida, encaminhado à Cadeia Pública de Cascavel, onde deve iniciar o cumprimento da pena.



