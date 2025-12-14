Clube do Gato reabre loja virtual para manutenção dos resgates de animais

A ONG já resgatou mais de 2000 animais - (crédito: Clube do Gato/ Divulgação)

Todos os dias, gatos abandonados, doentes ou feridos cruzam o caminho de quem passa apressado pelas ruas do Distrito Federal. Para muitos deles, a diferença entre sobreviver ou não depende de uma rede de cuidado que atua longe dos holofotes.

É assim desde 2013 para o Clube do Gato, organização não governamental que já resgatou cerca de 2 mil felinos em situação de risco e que reforça o pedido de apoio para conseguir manter este trabalho.

Formada por protetoras voluntárias, a ONG atua desde o resgate até a adoção responsável, passando por etapas essenciais como atendimento veterinário, tratamentos, castração e socialização dos animais. Para ajudar a custear essas ações, o Clube do Gato reabriu recentemente sua loja virtual, com demandas do ramo. A renda obtida é revertida diretamente para os resgates.

Os itens estão disponíveis no site oficial da ONG www.clubedogato.org.br/loja . Além disso, a ONG recebe doações financeiras, produtos e serviços que possam ser transformados em recursos para o cuidado dos animais.

Trabalho voluntário

O Clube do Gato é mantido por quatro protetoras que dividem o tempo entre a vida pessoal, o trabalho e a dedicação aos animais resgatados. Cada gato acolhido gera uma sequência de custos que inclui captura segura, transporte, consultas veterinárias, exames, medicamentos, cirurgias de castração , alimentação, areia, materiais de higiene e, muitas vezes, lar temporário.

Segundo Ana Paula Queiroz, integrante da ONG, a demanda por ajuda só aumenta, enquanto os recursos seguem limitados. “As doações são o que torna possível oferecer um atendimento digno. Sem apoio, simplesmente não conseguimos continuar resgatando”, explica.

Além do cuidado direto com os animais, o Clube do Gato também investe em conscientização. O trabalho inclui orientar tutores sobre adoção responsável, castração e cuidados básicos, pontos fundamentais para reduzir o abandono e o sofrimento de gatos nas ruas. A retomada da loja virtual deve impulsionars campanhas de doação, e a expectativa da ONG é ampliar sua rede de apoio e garantir que mais gatos possam completar todo o ciclo de cuidado, do resgate à adoção segura.

Saiba como ajudar:

- Aquisições pela loja virtual www.clubedogato.org.br/loja

- Doações financeiras

Associação Clube do Gato Pix (CNPJ): 28.937.730/0001-32

- Produtos e serviços podem ser doados para serem revertidos em renda.