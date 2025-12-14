Clube do Gato reabre loja virtual para manutenção dos resgates de animais

Todos os dias, gatos abandonados, doentes ou feridos cruzam o caminho de quem passa apressado pelas ruas do Distrito Federal. Para muitos deles, a diferença entre sobreviver ou não depende de uma rede de cuidado que atua longe dos holofotes.
É assim desde 2013 para o Clube do Gato, organização não governamental que já resgatou cerca de 2 mil felinos em situação de risco e que reforça o pedido de apoio para conseguir manter este trabalho.
Formada por protetoras voluntárias, a ONG atua desde o resgate até a adoção responsável, passando por etapas essenciais como atendimento veterinário, tratamentos, castração e socialização dos animais. Para ajudar a custear essas ações, o Clube do Gato reabriu recentemente sua loja virtual, com demandas do ramo. A renda obtida é revertida diretamente para os resgates.
Os itens estão disponíveis no site oficial da ONG www.clubedogato.org.br/loja . Além disso, a ONG recebe doações financeiras, produtos e serviços que possam ser transformados em recursos para o cuidado dos animais.
Trabalho voluntário
O Clube do Gato é mantido por quatro protetoras que dividem o tempo entre a vida pessoal, o trabalho e a dedicação aos animais resgatados. Cada gato acolhido gera uma sequência de custos que inclui captura segura, transporte, consultas veterinárias, exames, medicamentos, cirurgias de castração, alimentação, areia, materiais de higiene e, muitas vezes, lar temporário.
Segundo Ana Paula Queiroz, integrante da ONG, a demanda por ajuda só aumenta, enquanto os recursos seguem limitados. “As doações são o que torna possível oferecer um atendimento digno. Sem apoio, simplesmente não conseguimos continuar resgatando”, explica.
Além do cuidado direto com os animais, o Clube do Gato também investe em conscientização. O trabalho inclui orientar tutores sobre adoção responsável, castração e cuidados básicos, pontos fundamentais para reduzir o abandono e o sofrimento de gatos nas ruas. A retomada da loja virtual deve impulsionars campanhas de doação, e a expectativa da ONG é ampliar sua rede de apoio e garantir que mais gatos possam completar todo o ciclo de cuidado, do resgate à adoção segura.
Saiba como ajudar:
- Aquisições pela loja virtual www.clubedogato.org.br/loja
- Doações financeiras
Associação Clube do Gato Pix (CNPJ): 28.937.730/0001-32
- Produtos e serviços podem ser doados para serem revertidos em renda.
