São Sebastião recebe ação de castração gratuita para cães e gatos

Levar o animal de estimação ao veterinário é a melhor forma de saber o momento ideal para a realização da cirurgia de castração - (crédito: Reprodução/Freepik)

A comunidade de pets em São Sebastião vai receber uma ação voltada à castração gratuita de cães e gatos nesta sexta-feira (17) e sábado (18), no bairro Bela Vista, dentro do Parque de Exposição da cidade, com 160 vagas no total. A iniciativa faz parte do programa GDF Mais Perto do Cidadão, que, desta vez, terá a participação da Secretaria Extraordinária de Proteção Animal do Distrito Federal (Sepan-DF).

Na sexta-feira (17), o atendimento ocorrerá das 9h às 16h, com a oferta de 90 vagas. Já no sábado (18), a ação segue das 9h às 12h, com 70 vagas disponíveis. As senhas serão distribuídas por ordem de chegada, até o esgotamento das vagas.

Cada CPF poderá registrar até dois animais para o procedimento, que será feito em clínicas credenciadas pela Sepan. Segundo a pasta, o objetivo é ampliar o acesso da população aos serviços gratuitos de proteção animal e estimular a guarda responsável de cães e gatos.

