Max Maciel defende novas medidas de arrecadação no Plano Piloto

O deputado distrital Max Maciel, presidente da Comissão de Transporte e Mobilidade da Câmara Legislativa, é o entrevistado do CB.Poder - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O deputado distrital Max Maciel (Psol) disse no CB.Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta segunda-feira (15/12) que é a favor de discutir outras medidas de arrecadação no Plano Piloto, mas lembrou que foi contrário à Zona Verde, que previa a cobrança de estacionamentos públicos na capital. O projeto foi descartado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: CLDF recebe fórum inédito sobre empregabilidade de jovens e adultos autistas



Às jornalistas Ana Maria Campos e Samanta Sallum, Maciel, que preside a Comissão de Transporte e Mobilidade da CLDF, defendeu que estacionamentos podem ser utilizados como fonte de arrecadação, desde que geridos por uma autarquia, como é feito em Curitiba (PR). Ainda afirmou que um de seus projetos, o Fundo de Transporte Público e Mobilidade Urbana, previa a cobrança de estacionamentos no Plano Piloto para arrecadação de verbas, mas foi vetado.

Segundo o deputado, é importante que o governo aplique tarifas em vagas de grande circulação, como nas quadras comerciais do Plano Piloto, para evitar que donos de automóveis abusem da disponibilidade das vagas. “Brasília é o único lugar do mundo onde você pode parar o carro, deixar o veículo seis meses e, quando voltar para pegar, ele não terá custo nenhum”, afirma.

Mobilidade

A capital, segundo ele, "espalha grande parte da população para cada vez mais longe do serviço, gerando grandes locomoções e distâncias”, afirma Maciel. Ele defende que o processo de expansão do Distrito Federal, com a aprovação do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (Pdot), deve integrar pautas do transporte público.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Sobre a melhoria do transporte público nos próximos anos, o parlamentar ressalta a importância do Plano Diretor de Transporte Urbano (PDTU), que será votado na Câmara Legislativa em 2026, com o objetivo de unificar os projetos de mobilidade do DF, que, na visão dele, não seguem um padrão claro de planejamento urbano.

Assista a íntegra da entrevista: