Detran-DF vai implantar semáforos inteligentes

Processo está em acompanhamento pelo Detran-DF, em diálogo com o Ministério Público - (crédito: Francisco Eduardo)

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) prevê lançar o edital de licitação para a aquisição de semáforos inteligentes em janeiro de 2026. Os equipamentos utilizam câmeras e operam com controle de tráfego em tempo real para tornar a circulação viária mais eficiente e segura.

Hoje, o parque semafórico do Detran-DF tem 470 cruzamentos, totalizando 1.953 semáforos. Mesmo que a infraestrutura tenha sido modernizada em 2022, ainda não há sistema de monitoramento em tempo real. Por causa disso, quando há um defeito ou pane nos equipamentos, a equipe de manutenção só sabe da ocorrência por meio da câmeras da Secretaria de Segurança Pública, relatos das equipes de policiamento e fiscalização que atuam em campo ou ainda por relatos da própria população, por meio do telefone 154.

“A implementação de semáforos inteligentes, além de garantir redução no tempo de resposta da autarquia às ocorrências de pane nos equipamentos, vai representar um avanço significativo na gestão do tráfego urbano”, garante o diretor-geral do Detran-DF, Marcu Bellini.

Processo

O Detran-DF informou ainda que os técnicos da autarquia têm mantido diálogo contínuo com o Ministério Público e com os Tribunais de Contas para assegurar que todo o processo seja conduzido com correção e transparência, garantindo a futura substituição integral do parque semafórico.

A licitação vai contemplar a substituição dos atuais semáforos por novos; dos atuais controladores semafóricos, ativos há cerca de 20 anos, por novos controladores que possuem novas funcionalidades, como GPS integrado; a interligação à rede 4G; e a operação junto a uma central capaz de acompanhar em tempo real o funcionamento dos semáforos.

Em caso de problema em algum aparelho, a central semafórica emite um alerta para a engenharia de trânsito para que seja enviada imediatamente uma equipe de reparo e agentes de trânsito para efetuar o controle manual do tráfego até que o equipamento seja reparado.