CLDF recebe fórum inédito sobre empregabilidade de jovens e adultos autistas

Brasília sedia, nesta segunda (15/12) e terça-feira (16), o 1º Fórum da Empregabilidade e das Relações Profissionais Saudáveis para o Jovem e o Adulto Autista, no auditório da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). A iniciativa reúne especialistas nacionais e internacionais, gestores públicos, empresas, organizações da sociedade civil e, principalmente, pessoas autistas como protagonistas das discussões.

Idealizado por Thomas Strauss, da empresa de inovação MajorTom, o evento é realizado em parceria com a Specialisterne, referência mundial em inclusão profissional de pessoas autistas, e com a Revista Autismo, maior plataforma jornalística sobre o tema na América Latina. O fórum conta com patrocínio da FAP-DF e apoio de diversas instituições ligadas à causa da neurodiversidade.

A proposta vai além do debate teórico e busca resultados práticos, com foco na construção de diretrizes, políticas públicas e boas práticas para ambientes de trabalho mais acessíveis e saudáveis. Um dos destaques é o lançamento da Genioo RH, uma inteligência artificial desenvolvida de forma colaborativa com a comunidade autista, que funcionará como um Manual Interativo de Boas Práticas para a Empregabilidade de Jovens e Adultos Autistas, disponível gratuitamente ao público.

A programação inclui palestras magnas, painéis internacionais, mesas-redondas, grupos de trabalho colaborativos e a validação pública da nova ferramenta de IA. O evento terá formato híbrido, com transmissão ao vivo, legendagem em tempo real e tradução em Libras, ampliando o acesso e a participação de pessoas de todo o país.

PROGRAMAÇÃO

15 de dezembro

8h às 9h: Credenciamento e recepção

9h às 9h30: Cerimônia de Abertura

· Apresentação institucional e parceiros

· Objetivos e dinâmica do evento

· Boas-vindas dos organizadores

9h30 às 10h30: Palestra Magna “Empregabilidade e Autismo: Potencialidades e Desafios”, com Marcelo Vitoriano, presidente Specialisterne Brasil

· Panorama do mercado de trabalho para pessoas autistas

· Barreiras e oportunidades para inclusão profissional

· A importância das empresas na promoção de ambientes inclusivos

10h30 às 11h: Coffee Break e Networking

11h às 12h: Painel 1 - Práticas Exitosas e Inclusão no mundo, com Jose Segundo, CEO da Specialisterne Espanha

· Apresentação de cases empresariais e projetos bem-sucedidos

· Metodologias e estratégias de inclusão

· Debate com o público

12h às 14h: Intervalo para almoço

14h às 15h30: Painel 2 - Experiências Exitosas em Empregabilidade e Inclusão – CASE ITAÚ

· Adriano Campos – Gestão de Pessoas Itaú

· Case Itaú + Specialisterne

· Roda de conversa com profissionais do setor público

15h30 às 16h: Coffee Break

16h às 17h: Palestra Especial “Excelência na Empregabilidade: Ética e Inclusão na Visão da Specialisterne”, com Rute Rodrigues e Francisco Paiva Jr

· Ética e inclusão profissional

· Diretrizes para boas práticas empresariais

· Roda de conversa com convidados

17h às 18h: Palestra Especial “Inclusão na Sociedade: Uma Visão da Espaço Vivências”, com Paolo Rietveld

· Inclusão social e adaptação profissional

· Experiências práticas

18h: Encerramento com apresentação da Banda Timeout

16 de dezembro

8h às 9h: Recepção e integração

9h às 9h30: Abertura do segundo dia e síntese dos debates

9h30 às 11h: Mesa-redonda: “Critérios e Diretrizes para um Ambiente Profissional Inclusivo e Saudável”

11h às 11h30: Coffee Break

11h30 às 13h: Grupos de Trabalho – Manual de Boas Práticas (Parte 1)

13h às 14h30: Intervalo para almoço

14h30 às 16h: Grupos de Trabalho – Manual de Boas Práticas (Parte 2)

· Consolidação e aprovação do documento final

16h às 16h30: Conclusão

Programação Especial: TEA Talks – gravações editadas das palestras e painéis

