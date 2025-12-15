Sesc-DF abre as inscrições para novos talentos do DF no esporte

O Sesc Olímpico é uma iniciativa para buscar novos talentos do esporte. - (crédito: Divulgação/Sesc-DF)

Por Luiz Francisco*

Em busca de novos talentos, o Serviço Social do Comércio do Distrito Federal (Sesc-DF) abre as inscrições para as seletivas do evento esportivo Sesc Olímpico 2026, um projeto que promove o esporte de alto rendimento e procura novos atletas na capital federal. A iniciativa é uma oportunidade para os jovens esportistas que sonham com o desenvolvimento atlético e integrar equipes que irão representar o DF ao longo dos próximos anos.

As inscrições são gratuitas e seguem abertas até dia 15 de janeiro de 2026. Os atletas aprovados nas seletivas terão acesso gratuito aos treinos especializados, aos equipamentos esportivos e às participações em competições oficiais, para garantir um ambiente acessível e completo para o desenvolvimento atlético.

As seletivas abrangem quatro modalidades esportivas: basquete, vôlei, natação (serão avaliados na unidade do Sesc Taguatinga Norte) e futsal (serão realizado no Sesc Ceilândia). Podem participar meninos e meninas nascidos entre 2006 e 2016, conforme o esporte, categoria e naipe. As avaliações serão presenciais e acontecerão entre os dias 31 de janeiro e 8 de fevereiro de 2026.

Para a inscrição, os interessados devem acessar o site sescdf.com.br, preencher o formulário on-line e verificar as datas e horários das seletivas. O Sesc Olímpico é uma chance para os jovens atletas mostrarem o talento em performance e uma oportunidade de construir uma carreira esportiva.

Nova promessa do futsal

Muitos jovens atletas mostraram o talento no Sesc Olímpico e tiveram a oportunidade de treinar com grandes agremiações brasileiras. Um exemplo é Pedro Tancredo, de 17 anos, que coleciona alguns títulos de competições de futsal do Sesc e é campeão candango nas categorias sub-15 e sub-17. Atualmente, o jovem defende a equipe do Cruzeiro, em Belo Horizonte.

Foram quatro anos defendendo a equipe do Sesc Olímpico. No primeiro semestre deste ano, a equipe do Cruzeiro deu atenção ao jovem e ele seguiu para Belo Horizonte. Após alguns meses de chegada à capital mineira, Pedro conquistou o campeonato mineiro de futsal de 2025.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado