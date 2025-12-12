InícioCidades DF
Domingo terá corrida em homenagem a marinheiros e aniversário do SUS

A corrida celebra o Dia do Marinheiro, comemorado neste sábado (13/12), e o aniversário de 35 anos do SUS

Corrida - (crédito: Pixabay)

Neste domingo (14/12), a partir das 7h, o Eixo Monumental será palco de uma corrida que comemora o Dia do Marinheiro — celebrado em13 de dezembro — e os 35 anos do Sistema Único de Saúde (SUS). A Corrida pelas Águas e a Vida é organizada pela Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais (ABRIG) promove o evento reunindo instituições de prestígio em uma iniciativa que ultrapassa o esporte.

O evento possui uma infraestrutura inclusiva e tem uma programação voltada ao bem-estar com atividades para todas as idades. Crianças e animais são bem-vindos, tendo a sua disposição, espaço kids e área pet-friendly, respectivamente. Outras áreas, como praça de alimentação, momento musical com DJs e área para ativações interativas também são livres para acesso.

Três trajetos estarão à disposição dos corredores. Sendo, dois de corrida de 5k e 10km e uma caminhada de 3km. O evento reúne servidores públicos, atletas amadores e profissionais, comunidade geral e donos de cães em um momento que mistura saúde física e mental.

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 12/12/2025 22:35 / atualizado em 12/12/2025 23:52
