Domingo terá corrida em homenagem a marinheiros e aniversário do SUS

Neste domingo (14/12), a partir das 7h, o Eixo Monumental será palco de uma corrida que comemora o Dia do Marinheiro — celebrado em13 de dezembro — e os 35 anos do Sistema Único de Saúde (SUS). A Corrida pelas Águas e a Vida é organizada pela Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais (ABRIG) promove o evento reunindo instituições de prestígio em uma iniciativa que ultrapassa o esporte.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O evento possui uma infraestrutura inclusiva e tem uma programação voltada ao bem-estar com atividades para todas as idades. Crianças e animais são bem-vindos, tendo a sua disposição, espaço kids e área pet-friendly, respectivamente. Outras áreas, como praça de alimentação, momento musical com DJs e área para ativações interativas também são livres para acesso.

Leia também: Biblioteca comunitária de Ceilândia disputa final do Prêmio VivaLeitura

Três trajetos estarão à disposição dos corredores. Sendo, dois de corrida de 5k e 10km e uma caminhada de 3km. O evento reúne servidores públicos, atletas amadores e profissionais, comunidade geral e donos de cães em um momento que mistura saúde física e mental.