Obituário: 39 funerais no DF e Entorno nesta segunda-feira; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (15/12):
Campo da Esperança
- Alice Marques Gonçalves, 95 anos
- Áurea B. Gomes Souza, 104 anos
- Demóstenes Morais e Silva, 65 anos
- Dirceu Cardoso Pereira, 59 anos
- Eva Pires de Salles, 68 anos
- Francisco de Assis Carvalho Costa, 77 anos
- Geralda Fernandes Domingo, 92 anos
- Geraldo Florêncio Barros, 54 anos
- Hélcio Moura Nobre, 84 anos
- José Amaro Filho, 66 anos
- Lúcio Gomes Pires Sampaio, 80 anos
- Márcia Helena de Souza Silva, 64 anos
- Maxwell Sousa, 56 anos
- Regina Célia da Silveira Pereira Fernandes, 71 anos
- Valdemiro Silva de Almeida, 73 anos
Taguatinga
- Ágatha Vitória Moura Tomé, menos de 1 ano
- Airtom Varela Borges, 74 anos
- Alzira Gonçalves dos Santos, 89 anos
- Anderson Carlos Silva, 37 anos
- Antônio Pereira de Sena Júnior, 50 anos
- João Honorato Neto, 86 anos
- José Luiz Barros da Silva, 60 anos
- Natã Damasceno Oliveira, 22 anos
Gama
- Ana de Lima Santos, 87 anos
- Francisca Damiana Vieira da Nóbrega, 49 anos
- Maria das Dores do Espírito Santo, 88 anos
- Mirna Ribeiro Gasel, 62 anos
- Vitória Franca Oliveira Medeiros, 30 anos
Planaltina
- Alaíde Maria de Jesus Mendes, 90 anos
Brazlândia
- Cleuza Pereira Rocha, 66 anos
- Getúlio Paulo da Silva, 79 anos
Sobradinho
- Bruno Aparecido, 40 anos
- Bruno Rodrigues de Mendonça, 36 anos
- Elita Pereira Sousa, 81 anos
- Raimundo Rodrigues da Silva, 80 anos
Jardim Metropolitano
- Aucier Crispim, 91 anos
- Eliomar Batista da Silva, 82 anos (cremação)
- José Ribamar de Silveira, 84 anos
- Luiz Alberto Cezar Santos, 83 anos (cremação)
- Luiz Carlos Umpierre de Azambuja, 85 anos (cremação)
- Zeleida Teixeira Barbosa, 51 anos
postado em 15/12/2025 18:08