LUTO

Obituário: 39 funerais no DF e Entorno nesta segunda-feira; veja lista

Confira quais foram os sepultamentos e cremações em 15 de dezembro de 2025 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (15/12):

Campo da Esperança

  • Alice Marques Gonçalves, 95 anos
  • Áurea B. Gomes Souza, 104 anos
  • Demóstenes Morais e Silva, 65 anos
  • Dirceu Cardoso Pereira, 59 anos
  • Eva Pires de Salles, 68 anos
  • Francisco de Assis Carvalho Costa, 77 anos
  • Geralda Fernandes Domingo, 92 anos
  • Geraldo Florêncio Barros, 54 anos
  • Hélcio Moura Nobre, 84 anos
  • José Amaro Filho, 66 anos
  • Lúcio Gomes Pires Sampaio, 80 anos
  • Márcia Helena de Souza Silva, 64 anos
  • Maxwell Sousa, 56 anos
  • Regina Célia da Silveira Pereira Fernandes, 71 anos
  • Valdemiro Silva de Almeida, 73 anos

Taguatinga

  • Ágatha Vitória Moura Tomé, menos de 1 ano
  • Airtom Varela Borges, 74 anos
  • Alzira Gonçalves dos Santos, 89 anos
  • Anderson Carlos Silva, 37 anos
  • Antônio Pereira de Sena Júnior, 50 anos
  • João Honorato Neto, 86 anos
  • José Luiz Barros da Silva, 60 anos
  • Natã Damasceno Oliveira, 22 anos

Gama

  • Ana de Lima Santos, 87 anos
  • Francisca Damiana Vieira da Nóbrega, 49 anos
  • Maria das Dores do Espírito Santo, 88 anos
  • Mirna Ribeiro Gasel, 62 anos
  • Vitória Franca Oliveira Medeiros, 30 anos

Planaltina

  • Alaíde Maria de Jesus Mendes, 90 anos

Brazlândia

  • Cleuza Pereira Rocha, 66 anos
  • Getúlio Paulo da Silva, 79 anos

Sobradinho

  • Bruno Aparecido, 40 anos
  • Bruno Rodrigues de Mendonça, 36 anos
  • Elita Pereira Sousa, 81 anos
  • Raimundo Rodrigues da Silva, 80 anos

Jardim Metropolitano

  • Aucier Crispim, 91 anos
  • Eliomar Batista da Silva, 82 anos (cremação)
  • José Ribamar de Silveira, 84 anos
  • Luiz Alberto Cezar Santos, 83 anos (cremação)
  • Luiz Carlos Umpierre de Azambuja, 85 anos (cremação)
  • Zeleida Teixeira Barbosa, 51 anos

