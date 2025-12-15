Obituário: 39 funerais no DF e Entorno nesta segunda-feira; veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (15/12):

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Campo da Esperança



Alice Marques Gonçalves, 95 anos



Áurea B. Gomes Souza, 104 anos



Demóstenes Morais e Silva, 65 anos



Dirceu Cardoso Pereira, 59 anos



Eva Pires de Salles, 68 anos



Francisco de Assis Carvalho Costa, 77 anos



Geralda Fernandes Domingo, 92 anos



Geraldo Florêncio Barros, 54 anos



Hélcio Moura Nobre, 84 anos



José Amaro Filho, 66 anos



Lúcio Gomes Pires Sampaio, 80 anos



Márcia Helena de Souza Silva, 64 anos



Maxwell Sousa, 56 anos



Regina Célia da Silveira Pereira Fernandes, 71 anos



Valdemiro Silva de Almeida, 73 anos

Taguatinga



Ágatha Vitória Moura Tomé, menos de 1 ano



Airtom Varela Borges, 74 anos



Alzira Gonçalves dos Santos, 89 anos



Anderson Carlos Silva, 37 anos



Antônio Pereira de Sena Júnior, 50 anos



João Honorato Neto, 86 anos



José Luiz Barros da Silva, 60 anos



Natã Damasceno Oliveira, 22 anos

Gama



Ana de Lima Santos, 87 anos



Francisca Damiana Vieira da Nóbrega, 49 anos



Maria das Dores do Espírito Santo, 88 anos



Mirna Ribeiro Gasel, 62 anos



Vitória Franca Oliveira Medeiros, 30 anos

Planaltina



Alaíde Maria de Jesus Mendes, 90 anos

Brazlândia



Cleuza Pereira Rocha, 66 anos



Getúlio Paulo da Silva, 79 anos

Sobradinho



Bruno Aparecido, 40 anos



Bruno Rodrigues de Mendonça, 36 anos



Elita Pereira Sousa, 81 anos



Raimundo Rodrigues da Silva, 80 anos

Jardim Metropolitano

