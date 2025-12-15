Mudanças no trânsito da Epig já estão valendo; confira

Duas mudanças passaram a valer, desde domingo (14/12), na Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig), na altura do Setor de Indústrias Gráficas (SIG).
A primeira alteração é a liberação do fluxo nos dois sentidos, separados por um canteiro, das vias que passam por trás do SIG, facilitando o acesso à Epig. A segunda mudança diz respeito ao início da faixa reversa, que agora passa a funcionar sobre o novo viaduto concluído recentemente.
As modificações fazem parte das obras de implantação do corredor exclusivo de ônibus da Epig e concentram-se nos trechos 5 e 6 do projeto, que abrangem a região da Epig e do SIG. As obras do corredor exclusivo seguem em andamento, e a previsão é que sejam concluídas no segundo trimestre de 2026.
Com informações da Agência Brasília
