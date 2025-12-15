InícioCidades DF
ECONOMIA

GDF estuda transferir Centrad à iniciativa privada para reduzir gastos

Com 16 edifícios, o complexo foi construído para abrigar todas as secretarias do Governo do DF, mas nunca chegou a ser sede, efetivamente, de órgãos governamentais

GDF estuda transferir Centrad à iniciativa privada para reduzir gastos e dar uso econômico ao imóvel - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
GDF estuda transferir Centrad à iniciativa privada para reduzir gastos e dar uso econômico ao imóvel - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Governo do Distrito Federal estuda a transferência do Centro Administrativo de Taguatinga (Centrad) para a iniciativa privada como forma de reduzir despesas e garantir um uso econômico ao imóvel. O esclarecimento foi feito pela Secretaria de Economia do DF.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo a pasta, a proposta ainda está em fase de estudos e prevê a possibilidade de alienação ou concessão do espaço. Os formatos jurídicos e financeiros ainda não estão definidos e deverão ser estabelecidos de acordo com as condições do mercado.

De acordo com a Secretaria de Economia, o objetivo da iniciativa é permitir que o setor privado explore o imóvel de forma eficiente, promovendo dinamismo econômico, geração de empregos e valorização urbana, sem a necessidade de novos investimentos diretos por parte do governo local.

iga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Atualmente, o custo anual de manutenção do Centrad gira em torno de R$ 5 milhões, informou a pasta, em nota.

Centrad

Idealizado para centralizar órgãos do Governo do Distrito Federal, o Centro Administrativo de Taguatinga (Centrad) começou a ser construído em 2009, em uma área de 182 mil metros quadrados, equivalente a cerca de 25 campos de futebol. O complexo conta com 16 edifícios e está localizado na Avenida Elmo Serejo, ao lado do Estádio Serejão, da Rodoviária de Taguatinga e próximo à Estação Centro Metropolitano do metrô. A entrega da obra ocorreu em 2014, durante o governo de Agnelo Queiroz (PT), mas o espaço nunca chegou a abrigar efetivamente órgãos do GDF.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ana Carolina Alves*

Estagiária na editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília, apaixonada por cinema e pelas histórias que moldam a cultura. Atualmente, estagiária na editoria de Cultura.

Por Ana Carolina Alves*
postado em 15/12/2025 16:27
SIGA
x