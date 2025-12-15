GDF estuda transferir Centrad à iniciativa privada para reduzir gastos e dar uso econômico ao imóvel - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Governo do Distrito Federal estuda a transferência do Centro Administrativo de Taguatinga (Centrad) para a iniciativa privada como forma de reduzir despesas e garantir um uso econômico ao imóvel. O esclarecimento foi feito pela Secretaria de Economia do DF.

Segundo a pasta, a proposta ainda está em fase de estudos e prevê a possibilidade de alienação ou concessão do espaço. Os formatos jurídicos e financeiros ainda não estão definidos e deverão ser estabelecidos de acordo com as condições do mercado.

De acordo com a Secretaria de Economia, o objetivo da iniciativa é permitir que o setor privado explore o imóvel de forma eficiente, promovendo dinamismo econômico, geração de empregos e valorização urbana, sem a necessidade de novos investimentos diretos por parte do governo local.

Atualmente, o custo anual de manutenção do Centrad gira em torno de R$ 5 milhões, informou a pasta, em nota.



Idealizado para centralizar órgãos do Governo do Distrito Federal, o Centro Administrativo de Taguatinga (Centrad) começou a ser construído em 2009, em uma área de 182 mil metros quadrados, equivalente a cerca de 25 campos de futebol. O complexo conta com 16 edifícios e está localizado na Avenida Elmo Serejo, ao lado do Estádio Serejão, da Rodoviária de Taguatinga e próximo à Estação Centro Metropolitano do metrô. A entrega da obra ocorreu em 2014, durante o governo de Agnelo Queiroz (PT), mas o espaço nunca chegou a abrigar efetivamente órgãos do GDF.

