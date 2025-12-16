Tempo segue instável no DF com previsão de chuva nesta terça (16)

Tempo segue instável no DF com previsão de chuvas intensas nesta terça (16) - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O Distrito Federal deve continuar com o tempo instável nos próximos dias, com céu nublado na maior parte do período e condições para chuva a qualquer hora do dia. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as precipitações tendem a se intensificar principalmente entre a tarde e a noite.

Segundo o órgão, as temperaturas seguem amenas. A mínima variou entre 18 °C e 20 °C e a máxima deve chegar a 28 °C. Mesmo sem calor extremo, a combinação de umidade e instabilidade favorece a formação de nuvens carregadas sobre o DF.

Segundo Olívio Bahia, meteorologista do Inmet, não estão descartadas chuvas intensas. “Esse tipo de chuva pode provocar alagamentos em vias de algumas localidades do Distrito Federal. Por isso é necessário atenção e cuidado da população”, explicou. As precipitações também podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento em pontos isolados.

Cuidados

O especialista orienta que nas estradas é preciso reduzir a velocidade, manter uma distancia segura para o carro da frente, uma vez que com chuva, a pista fica escorregadia e a visibilidade do motorista fica reduzida.

Além disso, Bahia ressaltou a importância de evitar atravessar ruas alagadas (de carro ou a pé). Frisou também que é preciso evitar se abrigar em baixo de arvotes, placas, estruturas metálicas, que podem atrair raios e cair devido a força do vento.