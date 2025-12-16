Guará terá desligamento de energia para manutenção da Neoenergia

Os moradores do Guará devem se planejar para uma interrupção programada no fornecimento de energia elétrica nesta terça-feira (16/12). A Neoenergia executará serviços de manutenção e melhoria na rede local. O desligamento está prevista para durar das 9h às 15h e afetará a QE 30, no Guará.

De acordo com a Neoenergia, a suspensão do serviço é uma medida necessária para garantir a segurança das equipes durante a execução dos trabalhos.

A manutenção faz parte de um cronograma mais amplo de serviços que visam aumentar a confiabilidade e a estabilidade do fornecimento de energia na região, contribuindo para a modernização da rede elétrica no Distrito Federal.