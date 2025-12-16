Corpo de adolescente desaparecido é encontrado em córrego de Anápolis (GO)

Aproximadamente dois quilômetros do trecho do córrego foram percorridos durante as buscas - (crédito: Divulgação/CBMGO)

O corpo de um adolescente de 15 anos foi encontrado por volta das 15h30 desta segunda-feira (15/12), na região do Córrego das Antas, em Anápolis (GO). O local, de difícil acesso, fica a cerca de 9 quilômetros do ponto onde ele havia desaparecido. Veja:

As buscas haviam sido iniciadas na noite de domingo (14/12) pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), após o jovem desaparecer na divisa entre os bairros Santa Maria de Nazaré e São Carlos.

Na manhã desta segunda-feira, a operação foi retomada com o reforço de equipes especializadas. Os trabalhos contaram com o apoio de cães de busca, quatro mergulhadores responsáveis pela varredura do rio e um operador de drone, que auxiliou no monitoramento aéreo da área.

Aproximadamente dois quilômetros do trecho do córrego foram percorridos durante as buscas. O Corpo de Bombeiros informou que a área apresentava dificuldades de acesso, o que exigiu uma operação mais complexa até a localização do corpo.