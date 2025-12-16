Criança de 9 anos é atropelada em Ceilândia

Uma criança de 9 anos foi atropelada por um carro na tarde desta terça-feira (16/12), na ADE Q3, no P Sul, em Ceilândia. Após o acidente, ela foi encaminhada ao hospital.
Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, a menina foi estabilizada e, após regulação médica, foi transportada para uma unidade hospitalar de referência, consciente e orientada. A corporação não soube informar a dinâmica do acidente, mas disse que o condutor do veículo permaneceu na via.
A Polícia Militar foi acionada para o local.
Por Darcianne Diogo
postado em 16/12/2025 16:56