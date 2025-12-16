InícioCidades DF
Acidente

Criança de 9 anos é atropelada em Ceilândia

O acidente ocorreu na tarde desta terça-feira (16/12), na ADE Q3, no P Sul. Condutor do veículo permaneceu na via

Caso ocorreu em Ceilândia - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Caso ocorreu em Ceilândia - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma criança de 9 anos foi atropelada por um carro na tarde desta terça-feira (16/12), na ADE Q3, no P Sul, em Ceilândia. Após o acidente, ela foi encaminhada ao hospital.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, a menina foi estabilizada e, após regulação médica, foi transportada para uma unidade hospitalar de referência, consciente e orientada. A corporação não soube informar a dinâmica do acidente, mas disse que o condutor do veículo permaneceu na via.

A Polícia Militar foi acionada para o local.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 16/12/2025 16:56
SIGA
x