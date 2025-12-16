Suspeita de invasão de propriedade é investigada no Paranoá

PMDF Ambiental atende ocorrência de possível invasão de propriedade no Paranoá - (crédito: PMDF/Divulgação)

Uma denúncia de invasão de propriedade privada, acompanhada da suspeita de uso de documento público falsificado, mobilizou a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na região da DF-250, km 8,5, área conhecida como Sobradinho dos Melos, no Paranoá. No local, máquinas e veículos pesados realizavam a limpeza de um lote, o que levantou indícios de ocupação irregular e possível crime patrimonial.

A ação foi realizada por meio do Grupamento de Operações no Cerrado (GOC), do Batalhão de Policiamento Militar Ambiental, nesta segunda-feira (15/12), por volta das 11h45, para investigar a situação. Quando chegaram ao endereço, a equipe encontrou uma máquina do tipo bob cat e um caminhão caçamba em plena atividade.

Um operador da máquina afirmou aos policiais que o imóvel pertencia ao padrasto de sua irmã. Documentos foram apresentados tanto pela pessoa que solicitou a intervenção quanto pelos responsáveis pela execução do serviço. Porém, os papéis levantaram dúvidas quanto à autenticidade e à regularidade da posse da área.

Diante dos indícios de irregularidades, todos os envolvidos foram encaminhados à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá). A ocorrência foi registrada e segue sob investigação para a realização de diligências complementares e eventual adoção das medidas legais cabíveis.











