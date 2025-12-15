118 anos de história: estátua de Oscar Niemeyer é instalada na Casa de Chá

Para comemorar os 118 anos de Oscar Niemeyer, celebrados nesta segunda-feira (15/12), a Casa de Chá, café-escola do Senac-DF, na Praça dos Três Poderes, ganhou uma estátua de bronze em tamanho real. A cerimônia contou com a presença de representantes do governo, de entidades do comércio e de familiares de Niemeyer.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A Casa de Chá foi escolhida estrategicamente, isso porque o espaço foi projetado por Niemeyer. O artista plástico e escultor Léo Santana, de Minas Gerais, foi o escolhido para a elaboração da obra. Ele é escultor desde 1990 e iniciou trabalhos com bronze em 2000. Uma das obras mais conhecidas é a estátua de Carlos Drummond de Andrade, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

















Ao Correio, o artista explicou o processo de produção. “Foram quatro meses de duração, entre pesquisas sobre a vida de Niemeyer e o encontro da foto dele sentado numa cadeira de forma despojada. Eu gostei daquilo. Mantive a essência, mas decidi fazê-lo de forma mais despojada, como na época da construção de Brasília”, disse, acrescentando que a obra representa um sucesso na carreira profissional.

Vitor Côrrea, diretor-regional do Senac-DF, falou da importância do monumento e do ponto dela, na Casa de Chá. “Esse projeto (Casa de Chá) era um sonho de Niemeyer, que sonhava como um ponto de encontro e descanso. E, agora, as pessoas podem desfrutar do sonho de Niemeyer vendo a presença de Niemeyer aqui para fazer uma foto e manter o legado dele vivo. Ele (escultura) pode estar na área interna, na externa, em área coberta ou em qualquer uma das regiões administrativas do DF”, pontuou.

Cadu Niemeyer, neto de Oscar Niemeyer, fez uma declaração ao avô. “A Casa de Chá sempre me pareceu um abraço seu. Estar aqui hoje, inaugurando uma escultura sua, me emociona. Você foi mais que um grande arquiteto pra mim. Você foi afeto e exemplo. Todos os dias tento estar a sua altura”, finalizou, emocionado.

Patrimônio

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) informou, em nota, que não foi previamente consultado sobre a instalação de uma escultura em homenagem a Oscar Niemeyer nas proximidades da Casa de Chá. Segundo o órgão, a consulta é uma exigência do Decreto-lei nº 25/37, que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional no Brasil, instituindo o tombamento como principal instrumento para preservar bens culturais. Diante disso, a Superintendência do Iphan no Distrito Federal solicitou os devidos esclarecimentos e realizou uma vistoria no local nesta segunda.

“O Iphan também esclarece que considera justa a homenagem ao arquiteto, razão pela qual irá orientar aos responsáveis a realocação da escultura, em local compatível com a legislação de preservação de bens culturais e em respeito à concepção urbanística da Praça dos Três Poderes. Todas as recomendações serão encaminhadas ao Senac nesta semana.”

O Senac-DF esclareceu, em nota posterior, que a escultura em bronze faz parte do circuito cultural de arte e educação do Senac-DF, junto com outras obras de artistas renomados. Afirmou que recebeu a vistoria do Iphan na manhã desta segunda-feira e já está em tratativas com o órgão para se adequar às exigências técnicas, garantindo que todas as recomendações apontadas serão cumpridas. “O Senac-DF reafirma o seu compromisso com o patrimônio, a memória e a história de Brasília, celebrando os 118 anos do nascimento do arquiteto que projetou a Casa de Chá, espaço que já recebeu mais de 245 mil visitantes em 18 meses de administração do Senac.”

