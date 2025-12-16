InícioCidades DF
Idosa é atropelada por moto e levada inconsciente ao hospital

O acidente ocorreu na tarde desta terça-feira (16/12), na W3 Sul, em frente à Pioneira da Borracha

Acidente ocorreu na W3 Sul - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Uma idosa foi transportada inconsciente ao hospital depois de ser atropelada por uma moto, na W3 Sul, em frente à Pioneira da Borracha. O acidente ocorreu na tarde desta terça-feira (16/12).

No local, as equipes de socorro encontraram uma vítima caída ao chão e em estado inconsciente. Os bombeiros iniciaram o atendimento pré-hospitalar, seguindo os protocolos de trauma.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) assumiu a responsabilidade pelo local e a dinâmica do acidente não foi informada.

postado em 16/12/2025 17:36
