Idosa é atropelada por moto e levada inconsciente ao hospital

Uma idosa foi transportada inconsciente ao hospital depois de ser atropelada por uma moto, na W3 Sul, em frente à Pioneira da Borracha. O acidente ocorreu na tarde desta terça-feira (16/12).
No local, as equipes de socorro encontraram uma vítima caída ao chão e em estado inconsciente. Os bombeiros iniciaram o atendimento pré-hospitalar, seguindo os protocolos de trauma.
A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) assumiu a responsabilidade pelo local e a dinâmica do acidente não foi informada.
postado em 16/12/2025 17:36