Distrito Federal terá ônibus e metrô de graça por oito dias

Meios de transporte irão operar sem cobrança de passagem das 18h às 23h. Medida faz parte do programa Vai de Graça

A medida faz parte do programa Vai de Graça, que garante passagem gratuita aos domingos e feriados e nos dias em que o benefício é estendido por decisão do GDF - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
A medida faz parte do programa Vai de Graça, que garante passagem gratuita aos domingos e feriados e nos dias em que o benefício é estendido por decisão do GDF - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Os usuários do transporte público coletivo do DF poderão viajar de graça nos ônibus e metrô da capital, durante as festividades de Natal e Ano Novo. De acordo com o Decreto nº 48.062/2025, do governador Ibaneis Rocha, publicado na terça-feira (16/12), será oferecido transporte público gratuito para toda a população nos dias 20, 22 a 24, 26, 27, 29 a 31 de dezembro de 2025, e no dia 2 de janeiro de 2026, das 18h às 23h, em razão das comemorações do evento Nosso Natal 2025.

A medida faz parte do programa Vai de Graça, que garante passagem gratuita aos domingos e feriados e nos dias em que o benefício é estendido por decisão do GDF. Nos dias 21, 25, que correspondem o Natal, e 28 de dezembro, e no dia 1º de janeiro, no Ano Novo, a gratuidade será em período integral, a partir da zero hora até 23h59.

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) vai divulgar o planejamento dos ônibus no período de gratuidade. Segundo o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves, nos próximos dias a pasta vai detalhar o esquema do transporte coletivo no período fixado pelo decreto do governador.

“Com base na expectativa de público, vamos detalhar como será o reforço de frota e o aumento de viagens, sobretudo nas linhas que se destinam à Rodoviária do Plano Piloto, onde a população terá acesso ao evento Nosso Natal”, disse. Segundo o secretário, o objetivo é garantir transporte coletivo para que a população possa participar com tranquilidade das comemorações natalinas.

