Monsenhor Waldir, tio do humorista Tom Cavalcante, pode se tornar santo

A documentação reunida será enviada ao Vaticano, que dará sequência à análise que pode levar ao reconhecimento oficial de sua santidade pela Igreja Católica.
O encerramento dessa etapa foi marcado por uma cerimônia realizada na Praça do Santuário do Sagrado Coração de Jesus, no município de Marco, no Ceará, local onde Monsenhor Waldir exerceu seu ministério por quase 40 anos e construiu uma relação profunda com a comunidade local.
Monsenhor Waldir nasceu em Sobral, no norte do Ceará, em 2 de fevereiro de 1931. Além de sua relevância no campo religioso, ele é lembrado pelo parentesco com Tom Cavalcante, um dos principais nomes do humor brasileiro.
O sacerdote era irmão de Hugo Cavalcante, pai do artista, e manteve uma relação próxima com o sobrinho ao longo dos anos.
Antônio José Rodrigues Cavalcante, conhecido nacionalmente como Tom Cavalcante, nasceu em Fortaleza em 8 de março de 1962 e construiu uma trajetória marcada pela versatilidade artística.
O interesse pela comédia surgiu ainda na adolescência. Em 1976, aos 14 anos, Tom começou a se apresentar em bares do Ceará, levando ao público números de humor baseados em esquetes e imitações de artistas conhecidos.
O momento de virada na sua carreira ocorreu em 1989, quando Tom Cavalcante conheceu Chico Anysio, que o convidou a ir ao Rio de Janeiro para integrar o elenco do “Chico Anysio Show”.
Com o encerramento do programa, passou a fazer parte da “Escolinha do Professor Raimundo”, onde ganhou grande popularidade ao interpretar o personagem João Canabrava, um bêbado criado por ele próprio.
Na década de 1990, consolidou-se como figura constante na televisão e, em 1996, foi convidado por Daniel Filho para integrar o elenco do humorístico “Sai de Baixo”, vivendo o porteiro Ribamar.
Em 2000, conquistou seu primeiro programa solo na TV Globo, o â??Megatomâ?, exibido nas tardes de domingo, mas a atraÃ§Ã£o saiu do ar em maio de 2001.
Em seguida, passou a integrar o elenco do “Zorra Total”, enquanto aguardava a oportunidade de retomar um projeto próprio.
Em 2004, Tom Cavalcante aceitou o convite da RecordTV e estreou no horário nobre com o “Show do Tom”, exibido diariamente e marcado pela mistura de humor com elementos de programas de auditório.
A atração trouxe quadros de destaque, como a paródia do reality show “O Aprendiz”, intitulada “O Infeliz”. Além do programa principal, protagonizou especiais de fim de ano e, em 2009, estrelou a sitcom “Louca Família”, exibida por duas temporadas.
Em 18 de novembro de 2011, anunciou sua saída da Record e se mudou para os Estados Unidos. Durante esse período, produziu de forma independente o curta-metragem “Pizza Me Mafia”, no qual interpretou três personagens diferentes.
Após uma breve passagem pelo Brasil para apresentações teatrais, Tom Cavalcante retornou definitivamente ao país em 2015 e assinou contrato com o canal pago Multishow, onde atuou na sitcom “#PartiuShopping”.
No ano seguinte, protagonizou “Casa dos Políticos”, uma sátira à corrupção no Brasil e ao reality “Casa dos Artistas”, e estreou o programa de auditório “Multi Tom”, exibido até o final de 2017.
No fim de 2023, após 12 anos afastado da emissora, Tom Cavalcante retornou à Record para apresentar o especial “Família Record” e comandar o game show “Acerte ou Caia!”, formato inspirado na Roleta Russa e que já havia sido exibido anteriormente pelo canal, marcando mais um capítulo em sua longa trajetória na televisão brasileira.