Motoristas de aplicativo têm até fevereiro de 2026 para instalar QR Code

Os motoristas que não cumprirem a medida estão sujeitos a multas e até apreensão caso veículo não seja autorizado - (crédito: (Divulgação/Semob-DF))

Os motoristas de aplicativos terão um novo prazo para instalar o QR Code nos veículos: até o dia 23 de fevereiro de 2026. Foi necessário prorrogar a data por conta do número insuficiente de motoristas que não emitiram o selo de identificação. De 59 mil trabalhadores, cerca de 20 mil cumpriram a regra, segundo a Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob-DF).

A presença do QR Code é uma forma de aprimorar a transparência e a segurança prestadas aos passageiros. A prorrogação do prazo foi prevista pela Portaria nº 340, publicada pelo Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) nesta quarta-feira (17).

O novo prazo, entretanto, não modifica a lei. O descumprimento da medida resulta em multas e até em apreensão do veículo caso não haja a autorização do transporte.

Como fazer

Para adquirir o QR Code, os motoristas devem atualizar o cadastro no site do Portal de Condutores da Semob-DF. É necessário cadastrar uma foto 3x4. Após realizar o procedimento, a impressão do selo pode ser feita pelo site, acessando o menu “Emissão de Dístico STIP”.

A impressão do QR Code deve ser nítida e ocorrer em papel de boa qualidade. No veículo, o selo deverá ser colocado no canto inferior direito, pelo lado interno do para-brisa, e poderá ser coberto caso o motorista não esteja em serviço.