Criança é vítima de abuso em casa de festas infantis em Vicente Pires

A violência sexual contra crianças e adolescentes é um crime grave. Para denunciar, Disque 100 ou acione a polícia

Uma criança de 8 anos sofreu abuso sexual dentro de uma casa de festas infantis em Vicente Pires, na segunda-feira (16/12). O suspeito é o responsável pela manutenção dos brinquedos do local. Ele acabou preso em flagrante. O episódio ocorreu durante uma visita da família ao espaço para tratar dos preparativos da festa de aniversário do irmão mais novo da vítima.

A mãe da criança relatou ao Correio que, enquanto os adultos participavam de uma reunião para definir detalhes da decoração do evento, as crianças brincavam nos brinquedos do salão. O homem se aproximou das duas crianças quando não havia supervisão direta de adultos, embora estivessem por perto. As imagens do circuito interno de segurança, entregues à polícia, mostram o momento em que o suspeito observa o ambiente e, em seguida, toca a região íntima da menina.

A mãe relata que a filha demonstrou desconforto imediatamente após o ocorrido e tentou avisar os pais. A revelação do abuso ocorreu pouco depois, já fora do salão. "Ela disse que não queria que a festa fosse ali e, quando conseguimos conversar, contou exatamente o que havia acontecido", relatou a mãe.

A família retornou ao local imediatamente, acionou a Polícia Militar e pediu acesso às imagens de segurança. Após a análise do material, os policiais encaminharam todos até à 38ª DP (Vicente Pires), onde a ocorrência foi registrada. O suspeito foi preso em flagrante.

Antecedentes

De acordo com a mãe, durante o atendimento policial, foi informado que o homem tem registros anteriores por condutas semelhantes, incluindo ocorrências antigas envolvendo atos obscenos.

A criança prestou depoimento acompanhado dos responsáveis, conforme prevê o protocolo de escuta especializada. A identidade da vítima e de seus familiares são preservadas em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O Correio teve acesso ao vídeo, mas não vai divulgá-lo.

Em nota enviada ao Correio, a defesa da casa de festas afirmou que repudia qualquer conduta que viole a dignidade de crianças e adolescentes e declarou que colaborou integralmente com as investigações, incluindo a disponibilização das imagens do sistema interno de monitoramento.

O estabelecimento informou ainda que o homem citado não integra o quadro fixo da empresa, atuando apenas de forma esporádica na manutenção de brinquedos, sem participação em eventos ou contato direto com crianças. Mesmo assim, segundo a empresa, ele está imediatamente afastado de qualquer atividade relacionada ao espaço.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil do Distrito Federal. O Correio não conseguiu contato com a defesa do suspeito. O espaço permanece aberto para manifestação.

Como denunciar abuso sexual contra crianças

A violência sexual contra crianças e adolescentes é um crime grave e, segundo o Disque 100, a maioria das denúncias, o agressor é alguém do convívio da criança ou que tem acesso frequente a ambientes infantis.

Qualquer suspeita ou confirmação de abuso deve ser denunciada imediatamente. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque 100, canal do Ministério dos Direitos Humanos, que funciona 24 horas por dia. Em situações de risco imediato ou flagrante, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo 190.

Também é possível registrar ocorrência em uma delegacia da Polícia Civil ou procurar o Conselho Tutelar, responsável por garantir a proteção integral da criança e do adolescente.