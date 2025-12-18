Beneficiários do Bolsa Família têm até 31/12 para fazer acompanhamento de saúde

Até o momento, cerca de 92 mil pessoas do DF ainda não compareceram ao atendimento de saúde - (crédito: Reprodução)

Os beneficiários do Bolsa Família têm até 31 de dezembro para realizar acompanhamento em qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS). A consulta é obrigatória e evita bloqueio, suspensão ou cancelamento do benefício. Até o momento, cerca de 92 mil pessoas do DF ainda não compareceram — cerca de 30%.

Para garantir o Bolsa Família, é necessário comparecer à UBS com o cartão do auxílio ou o Número de Identificação Social (NIS), um documento com foto, a caderneta de vacinação da criança e o cartão da gestante (quando for o caso).

Esse rastreio é especialmente necessário para gestantes, que devem fazer o pré-natal, mulheres de 14 a 44 anos, que precisam realizar o exame preventivo, e crianças com menos de sete anos, para cumprir o calendário de vacinação e fazer acompanhamento do estado nutricional (peso e altura).

Este é o segundo acompanhamento em saúde de 2025, que deve ser feito duas vezes ao ano: uma no primeiro semestre (janeiro a junho) e outra no segundo (julho a dezembro). Os beneficiários que ainda não fizeram o acompanhamento do segundo semestre permanecem com pendência no rastreio.