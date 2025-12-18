Pesquisador em educação física dá dicas de como manter a prática regular

Manuela Sá*

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A prática de atividade física regular protege o cérebro e a saúde. É o que destaca o professor e pesquisador em educação física e coordenador do curso na Universidade Católica de Brasília, Samuel Vidal, em entrevista ao CB.Saúde — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — desta quinta-feira (18/12). Às jornalistas Carmen Souza e Mariana Niederauer o especialista falou sobre como manter a constância na prática de exercícios físicos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Para além da estética e das questões biológicas, as pesquisas apontam que o exercício é fundamental em diversas áreas da vida. “Senso de pertencimento, de propósito, ações que desenvolvem o autocuidado, autopercepção e autoconhecimento perante situações da vida são alguns resultados que temos observado com a prática frequente de exercícios físicos”, destacou.

Leia também: Como microssessões de exercício podem ajudar a viver mais

A espiritualidade e a prática esportiva são conceitos que se relacionam, segundo o especialista. Ele disse que essa relação pode ajudar a motivar e a direcionar as práticas corporais. “Quando falo em espiritualidade, estou me referindo ao termo não codificado, no sentido de que não é preciso uma religião para exercer o que, na área da saúde, chamamos de espiritualidade”, afirmou.

Leia também: Queijo e creme de leite gordurosos reduzem risco de demência



Como melhor caminho para manter a prática regular, Vidal recomendou o autoconhecimento. De acordo com o professor, é sabendo do que gosta que a pessoa vai entender o que procurar na hora de se fidelizar a um exercício. “Quando a gente entende o que é prazeroso e benéfico para nossas práticas tanto no sentido da saúde quanto no sentido espiritual, conseguimos encontrar práticas que nos ajudam a manter a constância”, aconselhou.

Assista à íntegra da conversa:

*Estagiárias sob supervisão de Tharsila Prates