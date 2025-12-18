InícioCidades DF
Pesquisador em educação física dá dicas de como manter a prática regular

Ao CB.Saúde, o pesquisador e professor de educação física destacou os benefícios da prática regular de atividades físicas e falou sobre como manter a constância

Samuel Vidal, professor e pesquisador na Universidade Católica. Na bancada, as jornalistas Carmen Souza e Mariana Niederaurer - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press)
Manuela Sá*

A prática de atividade física regular protege o cérebro e a saúde. É o que destaca o professor e pesquisador em educação física e coordenador do curso na Universidade Católica de Brasília, Samuel Vidal, em entrevista ao CB.Saúde — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — desta quinta-feira (18/12). Às jornalistas Carmen Souza e Mariana Niederauer o especialista falou sobre como manter a constância na prática de exercícios físicos.

Para além da estética e das questões biológicas, as pesquisas apontam que o exercício é fundamental em diversas áreas da vida. “Senso de pertencimento, de propósito, ações que desenvolvem o autocuidado, autopercepção e autoconhecimento perante situações da vida são alguns resultados que temos observado com a prática frequente de exercícios físicos”, destacou.

A espiritualidade e a prática esportiva são conceitos que se relacionam, segundo o especialista. Ele disse que essa relação pode ajudar a motivar e a direcionar as práticas corporais.  “Quando falo em espiritualidade, estou me referindo ao termo não codificado, no sentido de que não é preciso uma religião para exercer o que, na área da saúde, chamamos de espiritualidade”, afirmou. 

Como melhor caminho para manter a prática regular, Vidal recomendou o autoconhecimento. De acordo com o professor, é sabendo do que gosta que a pessoa vai entender o que procurar na hora de se fidelizar a um exercício. “Quando a gente entende o que é prazeroso e benéfico para nossas práticas tanto no sentido da saúde quanto no sentido espiritual, conseguimos encontrar práticas que nos ajudam a manter a constância”, aconselhou.

Assista à íntegra da conversa:

*Estagiárias sob supervisão de Tharsila Prates

Walkyria Lagaci

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiando na editoria Cidades DF do Correio Braziliense.

Por Walkyria Lagaci
postado em 18/12/2025 15:35 / atualizado em 18/12/2025 15:37
