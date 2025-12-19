Arapoanga e Esplanada terão alterações no trânsito neste domingo (21/12)

Neste domingo (21/12), na parte central de Brasília, o trânsito da Esplanada dos Ministérios terá o trânsito alterado por causa do Circuito de Corridas Caixa. No Arapoanga, as mudanças ocorrem em razão do evento A Rua do Lazer.



A corrida da Esplanada têm circuitos de 5 km e 10 km, que acontecem nas vias S1 e N1. A largada e a chegada ocorrerão na altura da Catedral Metropolitana de Brasília. Para controlar o fluxo, a via S1 será bloqueada na altura do Museu da República a partir das 6h30. Assim, os veículos serão desviados para a via L2 Sul. O tráfego que segue pela L2 Sul, no sentido Esplanada, será direcionado para o Buraco do Tatuí. Na Esplanada, a faixa mais à direita será destinada à saída de veículos dos ministérios.

Na via N1, o bloqueio irá acontecer a partir do quartel do Corpo de Bombeiros Militar do DF, até a altura da via L2 Norte. Os acessos à N1 pela via Palácio Presidencial e pela L4 Norte serão fechados. Na via, a faixa mais à direita será destinada à saída de veículos de emergência, enquanto as outras serão utilizadas pelos participantes da corrida. A previsão é que as interdições ocorram até às 10h.

Arapoanga

Também no domingo, a cidade de Arapoanga recebe o evento Rua do Lazer, que será realizado entre a Avenida Erasmo de Castro e a DF-230. Agentes do Detran-Df irão fechar todos os acessos à via, das 6h às 18h.

