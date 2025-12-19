PIB do DF e Entorno cresce pelo menos 10% em um ano, aponta IBGE

Levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que o Distrito Federal, com PIB de R$ 365,6 bilhões, é a unidade da federação com maior valor per capita - (crédito: Licia Rubinstein / Agência IBGE Notícias)

Resultados do Produto Interno Bruto (PIB) referente ao ano de 2023, apresentados nesta sexta-feira (19/12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam que o Distrito Federal, com PIB de R$ 365,6 bilhões, é a unidade da federação com maior valor per capita.

Além disso, a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride-DF), que é composta pelo DF e outros 33 municípios de Goiás e de Minas Gerais, mostrou um crescimento no PIB, que passou de R$ 378,1 bilhões, em 2022, para R$ 416,6 bilhões em 2023 — crescimento que supera 10%.

O Distrito Federal, que possui um PIB per capita de R$ 129.790,44, colaborou para o crescimento econômico da Ride-DF, que tinha PIB per capita de R$ 84.333,06, em 2022, e foi para 92.906,71, em 2023. Excluindo o DF da análise, o PIB per capita da Ride subiu de R$ 29.578,56 para R$ 30.559,97 em 2023.

Na data da última pesquisa, o DF aumentou a participação percentual na Ride, passando de 87% para 87,8% do PIB total. Os municípios goianos da região, por sua vez, recuaram de 11,2% para 10,4% do total, enquanto os mineiros mantiveram a parcela de 1,9%.

Entorno

No ranking das maiores economias do Entorno, ou seja, ignorando as Regiões Administrativas da capital federal, estão os municípios de Luziânia (GO), Cristalina (GO), Unaí (MG), Formosa (GO), Valparaíso de Goiás (GO) e Águas Lindas de Goiás (GO). Enquanto isso, os menores valores são de Mimoso de Goiás, Vila Boa, Alvorada do Norte, Simolândia e Flores de Goiás.

Ainda considerando a variação de 2022 a 2023, os municípios do Entorno com maior crescimento no PIB foram Arinos (46,3%), Cabeceira Grande (37,0%) e Alexânia (26,7%).