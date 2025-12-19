InícioCidades DF
DF Folia 2026

Edital tem previsão de R$ 10 milhões para fortalecer o carnaval do Distrito Federal

O chamamento público destinará até R$ 10 milhões, em parcerias com organizações da sociedade civil, para fortalecer o carnaval popular no Distrito Federal

04/03/2025 Ed Alves CB/DA Press. Cidades. Carnaval 2025. Bloco Bloco Ventoinha de Canudo. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
04/03/2025 Ed Alves CB/DA Press. Cidades. Carnaval 2025. Bloco Bloco Ventoinha de Canudo. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Foi publicado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Seec-DF), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta sexta-feira (19/12), o chamamento público para a realização da edição de 2026 do projeto DF Folia. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Com previsão orçamentária de R$ 10 milhões, o edital define a execução de atividades culturais de carnaval, com foco na diversidade popular e trazendo para a folia grupos inéditos, além dos já conhecidos pelos foliões do DF. O valor para o projeto está previsto na Lei Orçamentária Anual de 2026 e é destinado à transferência para projetos culturais, por meio de termos de colaboração.

O chamamento permite a inscrição de organizações da sociedade civil (OSCs) interessadas em gerir e coordenar atividades carnavalescas de rua, divididas de acordo com a quantidade de público, desde grupos com até mil foliões até blocos com capacidade superior a 50 mil participantes.

A publicação não é única. Ela integra uma agenda ampla de incentivos e editais que visam apoiar e oferecer oportunidades para artistas, coletivos e fazedores de cultura do DF. Em 2025, mais de 700 mil pessoas foram às ruas para curtir os cerca de 60 blocos que animaram a folia na cidade. 

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Tags

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 19/12/2025 18:42
SIGA
x