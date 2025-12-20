Festival de bonecos anima fim de semana de crianças do Gama antes do Natal

Apresentações abordam temas como importância da leitura, preservação ambiental e trabalho em grupo - (crédito: Foto: Divulgação)

O fim de semana será marcado pela 13ª Festineco, que reúne apresentações de bonecos no Espaço Voar Cultural, no Gama. Neste sábado (20), às 17h, a Cia Roupa de Ensaio apresenta Papo de Lixo. No domingo (21), a programação traz dois espetáculos: às 17h, o Mamulengo Jatobá apresenta As Aventuras de Benedito e, às 17h50, o Teatro Aurora sobe ao palco com O Retirante, tudo com entrada gratuita.

A 13ª Festineco integra o projeto Gama Cultural 2025, realizado pelo Instituto Voar Cultural com atrações especiais. Durante as apresentações, as crianças ainda terão diversas guloseimas à disposição, como pipoca e algodão doce.

O evento também foca na educação das crianças em meio aos espetáculos de bonecos. Durante as apresentações, temas como incentivo à leitura, preservação da natureza e a importância do trabalho em equipe são abordados para fomentar bons hábitos nas crianças de forma descontraída.

Serviço:

13º Festineco - Programação semana que antecede o Natal

Espaço Voar Cultural (entrada do Gama Pró DF SMA Conjunto K Loja 5)

Programação:

20 de dezembro às 17h – Papo de Lixo – Cia Roupa de Ensaio

21 de dezembro às 17h - As Aventuras de Benedito – Mamulengo Jatobá

21 de dezembro às 17h50 - O Retirante – Teatro Aurora