Festival de bonecos anima fim de semana de crianças do Gama antes do Natal

As apresentações acontecem de forma gratuita no Espaço Voar Cultural, no Gama

Apresentações abordam temas como importância da leitura, preservação ambiental e trabalho em grupo - (crédito: Foto: Divulgação)
O fim de semana será marcado pela 13ª Festineco, que reúne apresentações de bonecos no Espaço Voar Cultural, no Gama. Neste sábado (20), às 17h, a Cia Roupa de Ensaio apresenta Papo de Lixo. No domingo (21), a programação traz dois espetáculos: às 17h, o Mamulengo Jatobá apresenta As Aventuras de Benedito e, às 17h50, o Teatro Aurora sobe ao palco com O Retirante, tudo com entrada gratuita. 

A 13ª Festineco integra o projeto Gama Cultural 2025, realizado pelo Instituto Voar Cultural com atrações especiais. Durante as apresentações, as crianças ainda terão diversas guloseimas à disposição, como pipoca e algodão doce. 

O evento também foca na educação das crianças em meio aos espetáculos de bonecos. Durante as apresentações, temas como incentivo à leitura, preservação da natureza e a importância do trabalho em equipe são abordados para fomentar bons hábitos nas crianças de forma descontraída. 

Serviço:

13º Festineco - Programação semana que antecede o Natal 

Espaço Voar Cultural (entrada do Gama Pró DF SMA Conjunto K Loja 5)

Programação:

20 de dezembro às 17h – Papo de Lixo – Cia Roupa de Ensaio

21 de dezembro às 17h - As Aventuras de Benedito – Mamulengo Jatobá

21 de dezembro às 17h50 - O Retirante – Teatro Aurora

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 20/12/2025 15:55
