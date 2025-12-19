Guará recebe Brasília Festival Capoeira neste sábado (20/12)

Neste sábado (20/12), Guará será palco do Brasília Capoeira Festival, que celebra a cultura da arte marcial brasileira. O evento acontece a partir das 15h, no ginásio do antigo Colégio Maxwell, com entrada gratuita.

Com aproximadamente 500 inscrições confirmadas, o evento deve atrair participantes do DF, do Entorno e de outros estados. A proposta é promover o intercâmbio de conhecimentos entre diferentes gerações e estilos da capoeira, além de ampliar o acesso à cultura, ao esporte e ao lazer, com foco na inclusão social e na valorização da cultura negra.

Além das apresentações de capoeira, a programação inclui oficinas, rodas de capoeira, apresentações culturais e shows musicais. Entre os destaques estão workshops com mestres reconhecidos nacionalmente, atividades de maculelê, samba e uma grande roda de capoeira aberta ao público.

Um dos diferenciais do evento é a liderança feminina, refletindo uma mudança no perfil da capoeira contemporânea, tradicionalmente marcada pela presença masculina. Idealizadora do evento, a mestra Michelinha destaca que o festival também busca combater o preconceito ainda enfrentado por praticantes da capoeira. “Apesar de ser uma das expressões culturais mais importantes do país, a capoeira ainda sofre com a falta de reconhecimento. O festival é uma forma de afirmar esse patrimônio e ampliar o acesso da população”, afirmou.

Além do aspecto cultural, o evento também movimenta a economia local, ao gerar oportunidades para educadores, artistas, músicos e trabalhadores autônomos ligados à cadeia produtiva da cultura popular. Reconhecida pela Unesco em 2014, a roda de capoeira tem origem no período escravista, quando surgiu como forma de resistência e preservação da identidade cultural africana no Brasil. Hoje, a prática está presente em mais de 160 países e segue como símbolo de luta, coletividade e expressão cultural.



Serviço:

Brasília Capoeira Festival

Data: 20 de dezembro

Horário: a partir das 15h

Local: Ginásio Poliesportivo do antigo Colégio Maxwell (atrás da Feira do Guará)

Entrada gratuita