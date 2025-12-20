Mulher é estuprada e agredida em quadra na Asa Norte

Local onde o crime ocorreu durante a madrugada - (crédito: Luiz Felipe Alves)

Na madrugada deste sábado (20/12), uma mulher foi brutalmente espancada e estuprada na SQN 411, na Asa Norte. Policiais militares compareceram ao local, no pilotis de um bloco, após serem acionados pelo número 190.

O caso está sendo investigado pela 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte). A vítima, que não teve a identidade revelada, foi atendida pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), que a encaminhou, em estado gravíssimo, ao Hospital de Base. Um suspeito foi preso.

O Correio esteve no local do crime na tarde deste sábado (20/12), e os moradores relatam que vivem bastante inseguros, em áreas mal iluminadas, sem policiamento e com a ocorrência de muitos assaltos na região.



