Dupla de traficantes é presa com maconha e cocaína no DF

Os criminosos haviam saído de São Paulo com destino ao Piauí para levar a carga de entorpecentes

Traficantes interestaduais são presos pela PMDF em área rural de Planaltina - (crédito: PMDF/Divulgação)
Um dupla de traficantes interestaduais de drogas foi presa em área rural de Planaltina. Com os criminosos foi encontrado um grande carregamento de entorpecentes contendo balança de precisão, 29 tabletes de maconha, 1,5 mil papelotes de cocaína.

A prisão foi realizada pelos policiais militares do Batalhão Rural, nesta sexta-feira (19/12). A equipe realizava o patrulhamento na região quando avistou um ônibus parado na via. Os militares abordaram o veículo e foram informados de que o mesmo havia saído de São Paulo com destino ao Piauí.

Durante a revista, a guarnição encontrou a carga e os responsáveis pelas drogas. Um homem de 28 anos e outro de 23, foram presos e conduzidos à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), onde ficam à disposição da Justiça.

