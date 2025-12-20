Raposa ferida é resgatada pela polícia no Setor de Mansões Dom Bosco

Uma raposa foi resgatada com ferimentos, no Setor de Mansões Dom Bosco (SMDB), no Lago Sul. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por intermédio do Batalhão de Polícia Militar Ambiental socorreu o animal silvestre.

Os militares foram acionadados nesta quinta-feira (18/12), para atender a ocorrência de captura e resgate de um cachorro-do-mato (Cerdocyon thous). No local, os policiais constataram que o animal apresentava um ferimento em uma das patas e encontrava-se em situação de vulnerabilidade.

A guarnição realizou o resgate seguro da raposa e utilizou técnicas apropriadas para garantir a integridade do animal e a segurança dos moradores. Devido ao ferimento, o animal foi encaminhado ao Hospital de Fauna Silvestre (HFAUS) para receber atendimento veterinário especializado.