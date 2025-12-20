InícioCidades DF
Barbárie

Polícia só foi acionada 4 horas após estupro e espancamento de mulher na Asa Norte

Vítima foi violentada por cerca de 15 minutos debaixo dos pilotis de um prédio da 411 Norte

Preso que estuprou e espancou mulher na Asa Norte é transferido para o DCCP - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)
A polícia só foi acionada 4 horas e 10 minutos depois do estupro e da tentativa de feminicídio contra uma mulher em situação de rua. O crime grave ocorreu debaixo do pilotis de um prédio da 411 Norte e foi registrado por câmeras de segurança. O autor, Rafael Silva Lima, 19, foi preso em uma invasão. 

As imagens, não divulgadas pela reportagem pelo elevado grau violento, foram registradas à 1h09 pelas câmeras. Elas mostram o autor e a vítima, de 47 anos, caminhando juntos, momento em que ele a agarra. A mulher tenta resistir, não consegue e é derrubada ao chão. O Correio apurou que alguns vizinhos do residencial fecharam as janelas e não acionaram a Polícia Militar.

A PM confirmou que não houve acionamento. Após 15 minutos de violência, a vítima, mesmo ferida, conseguiu caminhar até a área comercial da quadra, onde populares acionaram os bombeiros. “A PCDF foi comunicada, via Cepol, próximo das 5h. Estamos trabalhando para montar esse quebra-cabeça”, afirmou o delegado Marco Farah, da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte). 

O acionamento à PCDF partiu de uma mulher que teve acesso às imagens das câmeras e repassou à polícia. A equipe conseguiu localizar Rafael em uma invasão, próximo à Universidade de Brasília (UnB). No momento da prisão, o autor ainda estava com uma camisinha. O caso é investigado como estupro e tentativa de feminicídio. Até a última atualização desta reportagem, a vítima seguia em estado grave.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 20/12/2025 19:13 / atualizado em 20/12/2025 19:35
