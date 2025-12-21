Homem é morto a facadas no Parque da Cidade; polícia investiga

Corpo foi encontrado próximo ao estacionamento 9 do Parque da Cidade - (crédito: Luiz Fellipe Alves/CB/D.A Press)

O corpo de um homem foi encontrado na madrugada deste domingo (21/12), por volta das 5h30, próximo ao estacionamento 9 no Parque da Cidade. Ele sofreu mais de 10 golpes de faca.

O Correio apurou que o rapaz estava com uma mochila nas costas no momento em que foi encontrado. A Polícia Civil e o Samu foram acionados. O Instituto Médico Legal esteve no local e já levou o corpo para a necrópsia.

O autor ainda não foi identificado e a identidade da vítima ainda não foi revelada.

