InícioCidades DF
INVESTIGAÇÃO

Homem é morto a facadas no Parque da Cidade; polícia investiga

Corpo foi encontrado na madrugada deste domingo (21/12), por volta das 5h30, próximo ao estacionamento 9 no Parque da Cidade

Corpo foi encontrado próximo ao estacionamento 9 do Parque da Cidade - (crédito: Luiz Fellipe Alves/CB/D.A Press)
Corpo foi encontrado próximo ao estacionamento 9 do Parque da Cidade - (crédito: Luiz Fellipe Alves/CB/D.A Press)

O corpo de um homem foi encontrado na madrugada deste domingo (21/12), por volta das 5h30, próximo ao estacionamento 9 no Parque da Cidade. Ele sofreu mais de 10 golpes de faca.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Correio apurou que o rapaz estava com uma mochila nas costas no momento em que foi encontrado. A Polícia Civil e o Samu foram acionados. O Instituto Médico Legal esteve no local e já levou o corpo para a necrópsia.

O autor ainda não foi identificado e a identidade da vítima ainda não foi revelada.

Aguarde mais informações

 

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Giovanna Sfalsin, Luiz Fellipe Alves e Darcianne Diogo
postado em 21/12/2025 13:42
SIGA
x