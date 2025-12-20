Homem é executado com tiros na cabeça em Ceilândia; autor é preso

Um homem identificado como Luciano Marinho da Silva foi morto a tiros na noite deste sábado (20/12), em frente a uma casa, na QNN 24 de Ceilândia Sul, na região da Guariroba. O autor foi preso horas após o crime pela Polícia Militar.
Moradores relataram ter escutado aproximadamente 14 tiros, seguidos pelo barulho de uma motocicleta. O Correio apurou que o suspeito, Jedeão dos Santos Costa Maia, confessou o crime na 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro). Disse, como uma das justificativas, que a vítima estava cobrando o irmão dele.
O fato é investigado pela Polícia Civil.
Aguarde mais informações.
Por Darcianne Diogo
postado em 20/12/2025 23:24 / atualizado em 20/12/2025 23:47