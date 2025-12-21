InícioCidades DF
ESTADO DE SAÚDE

Menino de 10 anos esfaqueado em Planaltina (GO) recebe alta

João Miguel estava internado no Hospital de Base (HBDF) desde o início de dezembro, quando foi atacado após uma partida de futebol

João Miguel foi esfaqueado, no dia 7 de dezembro, em Planaltina (GO), após uma desavença durante um jogo de futebol - (crédito: Material cedido ao Correio)
João Miguel foi esfaqueado, no dia 7 de dezembro, em Planaltina (GO), após uma desavença durante um jogo de futebol - (crédito: Material cedido ao Correio)

Neste sábado (20/12), o pequeno João Miguel recebeu alta do Hospital de Base (HBDF), local onde estava internado após ser esfaqueado no dia 7 de dezembro. Na semana passada, um vídeo compartilhado pela família nas redes sociais mostrava o menino caminhando no hospital.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Leia também: Homem é executado com tiros na cabeça em Ceilândia; autor é preso

No início de dezembro, João Miguel jogava futebol e entrou em uma desavença com um adolescente de 14 anos. O mais velho se afastou do local mas foi atrás de João Miguel em outro ponto do bairro um tempo depois. O menino de 10 anos foi atacado no pescoço, tórax e pernas. João conseguiu pedir ajuda e foi socorrido por familiares, sendo levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Leia também: Preso por estuprar e espancar mulher no pilotis retornou de GO ao DF um dia antes do crime

João Miguel passou por um período considerado crítico pela equipe médica. O menino havia sido internado em estado gravíssimo, passou por cirurgias de emergência, ficou entubado na UTI e chegou a sofrer uma parada cardíaca, sendo reanimado.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Mariana Reginato

Repórter da Editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília.

Por Carlos Silva e Mariana Reginato
postado em 21/12/2025 09:23 / atualizado em 21/12/2025 09:36
SIGA
x