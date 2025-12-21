Menino de 10 anos esfaqueado em Planaltina (GO) recebe alta

João Miguel foi esfaqueado, no dia 7 de dezembro, em Planaltina (GO), após uma desavença durante um jogo de futebol - (crédito: Material cedido ao Correio)

Neste sábado (20/12), o pequeno João Miguel recebeu alta do Hospital de Base (HBDF), local onde estava internado após ser esfaqueado no dia 7 de dezembro. Na semana passada, um vídeo compartilhado pela família nas redes sociais mostrava o menino caminhando no hospital.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Homem é executado com tiros na cabeça em Ceilândia; autor é preso



No início de dezembro, João Miguel jogava futebol e entrou em uma desavença com um adolescente de 14 anos. O mais velho se afastou do local mas foi atrás de João Miguel em outro ponto do bairro um tempo depois. O menino de 10 anos foi atacado no pescoço, tórax e pernas. João conseguiu pedir ajuda e foi socorrido por familiares, sendo levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Leia também: Preso por estuprar e espancar mulher no pilotis retornou de GO ao DF um dia antes do crime



João Miguel passou por um período considerado crítico pela equipe médica. O menino havia sido internado em estado gravíssimo, passou por cirurgias de emergência, ficou entubado na UTI e chegou a sofrer uma parada cardíaca, sendo reanimado.