Menino de 10 anos esfaqueado em Planaltina (GO) recebe alta

Neste sábado (20/12), o pequeno João Miguel recebeu alta do Hospital de Base (HBDF), local onde estava internado após ser esfaqueado no dia 7 de dezembro. Na semana passada, um vídeo compartilhado pela família nas redes sociais mostrava o menino caminhando no hospital.
No início de dezembro, João Miguel jogava futebol e entrou em uma desavença com um adolescente de 14 anos. O mais velho se afastou do local mas foi atrás de João Miguel em outro ponto do bairro um tempo depois. O menino de 10 anos foi atacado no pescoço, tórax e pernas. João conseguiu pedir ajuda e foi socorrido por familiares, sendo levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
João Miguel passou por um período considerado crítico pela equipe médica. O menino havia sido internado em estado gravíssimo, passou por cirurgias de emergência, ficou entubado na UTI e chegou a sofrer uma parada cardíaca, sendo reanimado.
