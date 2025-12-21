Acusado de estuprar e espancar mulher sob pilotis tem prisão preventiva decretada

Rafael foi transferido para a a Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP) - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

A Justiça converteu em preventiva a prisão de Rafael Silva Lima, 19 anos, acusado de estuprar e espancar uma mulher de 47 anos sob o pilotis de um prédio residencial da 411 Norte. O preso passou por audiência de custódia neste domingo (21/12).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Rafael foi preso pela Polícia Civil horas após o crime, nesse sábado (20/12), em uma invasão próxima à Universidade de Brasília. O estupro consumado e a tentativa de feminicídio ocorreram à 1h09, conforme registro das câmeras de segurança.

Segundo o delegado Marco Farah, da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), o vídeo é nítido quanto ao ataque do autor. “Ele parte para cima dela, ela a repele, mas ele a derruba ao chão e comete o abuso. Foram 15 minutos de violência”, detalhou. No chão, restaram as marcas de sangue.

De acordo com o delegado, ela foi socorrida por populares, que acionaram o Corpo de Bombeiros. A mulher foi levada, inicialmente, ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran). Depois, transferida ao Hospital de Base. O estado de saúde dela não foi atualizado.

Prisão

Depois de acionados, os investigadores da 2ª DP identificaram o autor e o encontraram em uma invasão próxima à Universidade de Brasília (UnB), área de moradia de pessoas em situação de rua. No momento da detenção, Rafael ainda usava uma camisinha.

Foram apreendidas, ainda, três pulseiras finas de metal sujas de sangue; uma camiseta e uma bermuda também com marcas de sangue. “Não há dúvidas da autoria do crime. Ele vai responder por tentativa de feminicídio e estupro consumado”, pontuou o delegado. Questionado sobre possível vínculo entre autor e vítima, Marco Farah informou que isso está sendo investigado, mas, pelas imagens, os dois chegam ao pilotis juntos.

Com a prisão preventiva decretada, Rafael será levado para o Complexo Penitenciário da Papuda na segunda-feira (22/12).

