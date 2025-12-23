Procurando emprego? agências ofertam mais de 200 vagas nesta terça

O cargo com maior salário está destinado a função de ladrilheiro, na Asa Norte, com salário de R$ 3,2 mil - (crédito: Ana Rayssa/CB/D.A Press)

Fique atento! As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com ofertas de 273 vagas de emprego para a população, nesta terça-feira (22/22). Os interessados precisam se candidatar em qualquer uma das unidades do órgão ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

O cargo com maior salário está destinado a função de ladrilheiro, na Asa Norte, com salário de R$ 3,2 mil. Há 10 vagas abertas, e é necessário ter experiência comprovada e ensino fundamental completo. Os cargos com mais vagas abertas são de operador de caixa. Ao todo, são 70 oportunidades, distribuídas entre Vicente Pires, com 30 oportunidades, Asa Norte, com 20 chances, Taguatinga e Águas Claras, com 10 vagas cada. Para essa oportunidade, os salários variam de R$ 1.521 a R$ 2,1 mil.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).