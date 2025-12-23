Magia do Natal em quatro rodas: motorista de app espalha alegria no DF

Em dezembro, o motorista de aplicativo Roberto Charles se veste de Papai Noel e transforma seu carro em trenó para alegria dos passageiros - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Há seis anos, na véspera de Natal, Brasília ganha cor para além dos prédios e estruturas enfeitadas. O brilho se concentra em um sedã Versa iluminado e no motorista que o conduz, vestido de Papai Noel. Roberto Charles Bezerra, 41 anos, une trabalho e diversão numa coisa só. Ao mesmo tempo que exerce a função de motorista de transporte por aplicativo, espalha encanto a quem cruza seu caminho.

Antes de se vincular à plataforma de viagens, Roberto passou por várias empresas e tem a carteira de trabalho cheia de carimbos. Foi frentista, balconista, vendedor, e por aí vai. Há oito anos, quando o desemprego bateu à porta, encontrou a saída — como a de centenas de brasilienses — no transporte por app.





























De riso fácil e considerado "gaiato" entre a família, ele decidiu fazer diferente nos natais. Há seis anos, se fantasia de Papai Noel e faz do carro um trenó terrestre. O veículo tem características únicas: fitas de luzes de LED, presépio no painel, fitas metalizadas, gorros e, no banco de trás, uma caixinha com mensagens motivacionais para o passageiro tirar uma.

"Eu já tinha a fantasia e já fazia brincadeiras com a família. Graças a Deus, todos me apoiam e acham maravilhoso. Sempre fui alegre e senti que precisava levar essa alegria aos outros", disse Roberto, que é casado e tem trê filhos maiores de idade.

O espetáculo tem dias e horários específicos. Roberto opta por rodar no Plano Piloto com a fantasia e o trenó terrestre entre 15 e 24 de dezembro, na véspera. O horário também é estratégico: das 16h30 até 1h da madrugada, isso porque as luzes do carro ficam mais evidentes. Por onde passa, é impossível não chamar a atenção. As crianças e até mesmo os adultos o cercam, fazem pedidos para a data natalina, dizem que se comportaram e tiram fotos. "Quando vou atender o passageiro, antes mesmo de parar o carro, eles já ficam rindo. E se empolgam", fala.

A caracterização faz Roberto desembolsar até um pouquinho a mais nesse período. Ele conta que é contratado pelos pais para entregar presentes às crianças nas casas, serviço esse de orgulho, segundo ele. "Geralmente, é quando a criança está dormindo. Eu vou e, quando estou prestes a sair, o pai acorda o filho e diz que o Papai Noel fez uma visita. A criança me vê saindo. Isso é só para manter a magia do Natal viva nos corações."

Para este ano, Roberto deseja muita saúde, paz e felicidade. Ele observa o esfriamento das pessoas quanto à data natalina, mas diz não perder as esperanças.