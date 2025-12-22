Veja o que abre e o que fecha durante as festas de fim de ano

o Eixo Rodoviário estará fechado para veículos e aberto ao público nos dias 25 e 1°, das 6h às 18h, para o Eixão do Lazer - (crédito: Foto: Reprodução/DER)

As festas de Natal e de ano-novo afetarão o horário de funcionamento de serviços públicos no Distrito Federal. Além dessas mudanças, governo oferecerá transporte público gratuito em alguns dias desse período. Confira, abaixo, o que abre, o que fecha e os horários especiais de funcionamento dos serviços.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Devido às comemorações do evento Nosso Natal, será oferecido transporte público gratuito para toda a população nos dias 20, 22 a 24, 26, 27, 29 a 31 de dezembro de 2025, e no dia 2 de janeiro de 2026, das 18h às 23h. Nos dias 21, 25, 28 e 1°, a gratuidade será em período integral.

No que se refere aos órgãos, o Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT) terá atividades suspensas entre 20 de dezembro de 2025 e 6 de janeiro de 2026. Durante esse período, os serviços essenciais funcionarão em regime de plantão. O órgão irá atender a demandas urgentes em dias úteis, das 12h às 19h, presencialmente, e pelo telefone 127 ou 3343-9500. A partir das 19h até meia-noite, o atendimento poderá ser realizado pelo número 3214-4444.

Leia também: Luzes colorem as noites da cidade



O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) suspenderá as atividades entre 20 de dezembro de 2025 e 6 de janeiro de 2026. Para medidas consideradas urgentes, haverá plantão judicial nas 1ª e 2ª instâncias.

As unidades de atendimento do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) funcionarão na quarta-feira (24/12) até as 14h e fecham no feriado de Natal. As ações educativas, serviços de fiscalização e engenharia de trânsito funcionarão normalmente, assim como os serviços digitais do órgão.

As agências do Banco de Brasília (BRB) funcionarão das 9h às 11h no dia 24 e não haverá atendimento nos dias 25, 31 e 1°. No dia 24 de dezembro, o expediente da Caesb será das 8h às 14h. No Natal, não haverá atendimento presencial na sede e nos escritórios de atendimento. As equipes de operação e manutenção da Caesb trabalharão normalmente.

Leia também: 8 receitas de massas para o Natal

Para atividades de lazer, o Zoológico de Brasília funcionará nos dias 24 e 31 até as 12h. Nos dias 25 e 1° o zoo também estará aberto até as 17h, com entrada gratuita. Já o Jardim Botânico funcionará nos dias 24 e 31, das 9h às 14h, e fecha nos feriados. Em relação ao trânsito, o Eixo Rodoviário estará fechado para veículos e aberto ao público nos dias 25 e 1°, das 6h às 18h, para o Eixão do Lazer.

Saúde

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal também terá mudanças no horário de funcionamento. A rede de Unidades Básicas de Saúde (UBSs) funciona nos dias 24 e 31 de dezembro até as 14h, permanecendo fechada em 25 de dezembro e 1º de janeiro. As emergências dos hospitais regionais, das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e da Casa de Parto de São Sebastião atendem de forma ininterrupta, em plantão 24h. O Samu terá atendimento 24 horas, todos os dias, pelo telefone 192.





Saúde bucal

A assistência bucal funcionará nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs), nos dias 24 e 31 de dezembro até as 14h, permanecendo fechadas nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. A urgência odontológica do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) atende em plantão 24 horas, todos os dias. A urgência odontológica do Hospital Regional de Taguatinga (HRT) abrirá sábado (28/12) e domingo (29/12), das 7h às 19h. No Hospital Regional do Gama (HRG), o serviço de urgência funciona de segunda a sexta-feira, das 18h à meia-noite, e no sábado e no domingo, das 7h às 19h.

Vacinação

As salas de vacina funcionam até as 12h, nos dias 24 e 31 de dezembro. Nos dias 25 e 1°, não haverá vacinação. No sábado (27/12), a população pode se vacinar em locais divulgados em www.saude.df.gov.br/locaisdevacinacao.

Caps

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) do tipo III e os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (Caps AD) III realizam acolhimento 24 horas, todos os dias. Os Caps tipos I e II e o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (Capsi) funcionam nos dias 24 e 31 de dezembro até as 14h. Nos dias 25 de dezembro e 1° de janeiro, permanecem fechados.

Farmácia de Alto Custo

As Farmácias de Alto Custo abrem nos dias 24 e 31 de dezembro até as 12h. Nos dias 25 de dezembro e 1° de janeiro, permanecem fechadas.

Ambulatórios e policlínicas

Os ambulatórios e policlínicas atendem nos dias 24 e 31 de dezembro até as 14h. Nos dias 25 de dezembro e 1° de janeiro, permanecem fechados.