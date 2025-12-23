Asa Norte vira foco de ação contra "falsos vulneráveis" no DF

O Governo do Distrito Federal (GDF) anunciou, nesta terça-feira (23/12), o lançamento de uma ação pensada para evitar fraudes e garantir doações aos mais necessitados durante o período de festas de fim de ano. A medida vem como uma alternativa para impedir que golpistas recebam dinheiro de doadores ao fingirem ser moradores em situação de rua.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
De acordo com o GDF, a operação é realizada sob a coordenação da Casa Civil. Conta com o apoio das secretarias DF Legal e Sedes, além da PMDF, do CBMDF, do SLU e do Conselho Tutelar. A medida será realizada “paralelamente às ações de rotina voltadas ao acolhimento da população em situação de rua.”
“O governo fez um levantamento e identificou que a maioria das pessoas que permanecem nas ruas não estão em situação de rua. São geralmente do entorno, que têm residência própria, mas vêm para o DF nesta época do ano em busca de doações”, explicou o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, via comunicado.
“Quem doa acredita estar ajudando alguém em situação de vulnerabilidade, mas, na verdade, acaba doando para quem não precisa e que, muitas vezes, revende o que recebe. Com base nas informações colhidas durante as ações, estamos realizando um mapeamento para identificar quem realmente vive em situação de rua e precisa ser acolhido e quem está se passando por pessoa em situação de rua para receber doações”, completou.
O secretário ainda explica que o governo tem realizado ações contínuas neste sentido, principalmente na Asa Norte. Lá, há maior volume de ocorrências do gênero. “O governo orienta a população que deseja fazer doações a procurar entidades sérias e credenciadas. No site da Secretaria de Desenvolvimento Social, está disponível a lista completa das instituições habilitadas para receber e direcionar as doações a quem realmente precisa, salientou Rocha.
“Sabemos que a população de Brasília é muito solidária. Por isso, fica a orientação: direcione as doações para entidades credenciadas, garantindo que os produtos cheguem, de fato, a quem precisa”, acrescentou.
Saiba Mais
- Política Moraes autoriza internação e cirurgia de Bolsonaro no Natal após aval da PGR
- Política PGR libera internação de Bolsonaro para cirurgia, mas decisão final caberá a Moraes
- Política Em aceno a eleitorado evangélico, Lula reconhece música gospel como manifestação cultural
- Política Alexandre Frota reage a boicote e doa Havaianas descartadas
- Política Feliciano assume Turismo com discurso de inclusão e compromisso social
- Política Por que o indulto de Natal deixou de fora os condenados pelo 8 de janeiro?