Asa Norte vira foco de ação contra "falsos vulneráveis" no DF

A ideia do GDF é impedir que golpistas recebam dinheiro de doadores ao fingirem ser moradores em situação de rua - (crédito: Minervino Júnior/CB)

O Governo do Distrito Federal (GDF) anunciou, nesta terça-feira (23/12), o lançamento de uma ação pensada para evitar fraudes e garantir doações aos mais necessitados durante o período de festas de fim de ano. A medida vem como uma alternativa para impedir que golpistas recebam dinheiro de doadores ao fingirem ser moradores em situação de rua.

De acordo com o GDF, a operação é realizada sob a coordenação da Casa Civil. Conta com o apoio das secretarias DF Legal e Sedes, além da PMDF, do CBMDF, do SLU e do Conselho Tutelar. A medida será realizada “paralelamente às ações de rotina voltadas ao acolhimento da população em situação de rua.”

“O governo fez um levantamento e identificou que a maioria das pessoas que permanecem nas ruas não estão em situação de rua. São geralmente do entorno, que têm residência própria, mas vêm para o DF nesta época do ano em busca de doações”, explicou o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, via comunicado.

“Quem doa acredita estar ajudando alguém em situação de vulnerabilidade, mas, na verdade, acaba doando para quem não precisa e que, muitas vezes, revende o que recebe. Com base nas informações colhidas durante as ações, estamos realizando um mapeamento para identificar quem realmente vive em situação de rua e precisa ser acolhido e quem está se passando por pessoa em situação de rua para receber doações”, completou.

O secretário ainda explica que o governo tem realizado ações contínuas neste sentido, principalmente na Asa Norte. Lá, há maior volume de ocorrências do gênero. “O governo orienta a população que deseja fazer doações a procurar entidades sérias e credenciadas. No site da Secretaria de Desenvolvimento Social, está disponível a lista completa das instituições habilitadas para receber e direcionar as doações a quem realmente precisa, salientou Rocha.

“Sabemos que a população de Brasília é muito solidária. Por isso, fica a orientação: direcione as doações para entidades credenciadas, garantindo que os produtos cheguem, de fato, a quem precisa”, acrescentou.

