Alexandre Frota reage a boicote e doa Havaianas descartadas

Em meio à polêmica envolvendo a nova campanha publicitária da Havaianas, estrelada por Fernanda Torres, o ex-deputado federal Alexandre Frota aproveitou o momento para incentivar doações a pessoas em vulnerabilidade social. Em vídeos publicados em seu perfil oficial no Instagram, Frota criticou o descarte dos chinelos por motivação política e anunciou uma ação solidária para recolher, higienizar e doar os pares jogados fora.

“Se é pé esquerdo ou direito, só quem precisa sabe, e o desperdício nesse país é enorme”, escreveu o ex-parlamentar na legenda de uma das publicações. Segundo ele, a iniciativa surgiu ao perceber a repercussão negativa da campanha protagonizada por Fernanda Torres e a reação de pessoas descartando sandálias da marca nas ruas.

No comercial, a atriz Fernanda Torres diz que não vai desejar que o telespectador entre no ano novo com o pé direito, já que é uma questão de sorte. “O que eu desejo é que você comece o ano novo com os dois pés. Os dois pés na porta, os dois pés na estrada, os dois pés na jaca, os dois pés onde você quiser. Vai com tudo, de corpo e alma, da cabeça aos pés”, diz a garota propaganda.

A fala foi associada a uma crítica à direita, especialmente por bolsonaristas, que começaram um movimento nas redes sociais pedindo o descarte das sandálias. “No país da desigualdade social, da fome, da pobreza, eu estou vendo um monte de gente jogando os pares de chinelos fora. Eu estava andando por São Paulo e resolvi passar em alguns pontos para recolher tudo o que fosse encontrando”, afirmou Frota no vídeo.

O ex-deputado explicou que os chinelos recolhidos passam por um processo de limpeza e revitalização antes de serem doados. “Nós iremos lavar e reformar essas Havaianas e entregar para pessoas que necessitam de um calçado, porque ainda tem muita gente descalça nesse país”, disse. Segundo ele, aproximadamente 30 pares já foram recolhidos.

As imagens publicadas mostram Frota higienizando os chinelos, embalando os pares e perfumando-os antes da entrega, que será feita como presente de Natal. Cada doação acompanha um bilhete com a mensagem “Feliz Natal”.

Na legenda de outro vídeo, Frota reforçou o apelo para que as pessoas não descartem os produtos. “Se você não quer usar por questões políticas, doe para quem precisa e quer usar”, escreveu. Ele também marcou perfis de veículos e personalidades, além da própria Fernanda Torres.

Além da ação solidária, o ex-deputado publicou um vídeo em uma loja da Havaianas, mostrando a nova coleção – a mesma exibida na campanha publicitária que gerou polêmica. “Olha as cores, são demais”, comentou.