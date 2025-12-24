Véspera de Natal no DF tem sol tímido, calor e chance de chuva passageira - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Quem acordou cedo nesta quarta-feira (24/12) encontrou uma manhã de véspera de Natal com poucas nuvens no céu de Brasília e ventos fracos, daqueles que mal ajudam a refrescar. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima ficou em 18 °C, mas o calor promete dar as caras ao longo do dia, com máxima prevista de 29 °C.

Durante a tarde, o clima entra no clássico “modo brasiliense”: aumento de nebulosidade, possibilidade de chuva isolada e ventos que variam de fracos a moderados. Nada que deva estragar a correria das compras de última hora ou os preparativos da ceia, mas vale manter o guarda-chuva por perto — especialmente para quem vai circular pela cidade.

À noite, o céu segue com muitas nuvens e ventos fracos. A umidade do ar varia bastante ao longo do dia, podendo chegar a 90% nas horas mais úmidas e cair para cerca de 40% nos períodos mais secos.

Dá para aproveitar a véspera ao ar livre, mas com aquele olho no céu que todo brasiliense já conhece. E se cair uma chuvinha rápida, que seja apenas para dar uma trégua no calor antes da ceia.